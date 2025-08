È il 1978 quando UFO Robot Goldrake irrompe nelle case italiane, lasciando un segno indelebile nella memoria di un’intera generazione. A distanza di quasi cinquant’anni, Hachette riporta in edicola quell’icona senza tempo con una collezione pensata per appassionati e collezionisti: un’occasione unica per ricreare, pezzo dopo pezzo, il mitico robot pilotato da Actarus. Ma questa non è una semplice riproduzione: è un modello tecnologico, interattivo e ricco di sorprese.

Ufo Robot Goldrake: il modello da costruire...

La collezione Ufo Robot Goldrake permetterà a tutti gli appassionati di costruire un modello 3D alto 55 cm di Goldrake dettagliato fin nei minimi particolari e dotato di articolazioni snodabili, delle sue armi leggendarie e completa del suo celebre disco Spacer, dal diametro di ben 50 cm (95 cm comprensivo di ali) all’interno del quale Goldrake può essere inserito proprio come nella serie animata.

Ma la vera magia scatta con gli effetti luminosi e sonori che trasformano il modello in un’esperienza multisensoriale grazie al pratico telecomando. Dai raggi disintegratori che si attivano dagli occhi, al Tuono Spaziale, fino al raggio antigravità che esplode dalla celebre “V” sul petto. Anche lo Spacer si illumina e si anima, completando l’illusione di trovarsi davvero davanti all’eroe animato.

...l'esperienza da vivere con il manga inedito di Go Nagai

In ogni fascicolo della collezione Ufo Robot Goldrake non ci saranno solo i pezzi per il montaggio della fantastica riproduzione del robot ma anche curiosità sull'opera, istruzioni dettagliate e una nuova avventura a fumetti, Grendizer: Another Spirit, creata appositamente per l’occasione. Disegnato da Mikio Tachibana, artista cresciuto nella scuola di Go Nagai, questo manga affianca alla costruzione del modello una avventura inedita da leggere tutta d'un fiato in una perfetta fusione tra collezionismo e storytelling!

Una nuova avventura di Goldrake non può iniziare che in un modo: la Luna che diventa rossa, un presagio inequivocabile! Infatti, sul lato nascosto del satellite, le truppe di Hydargos si accingono nuovamente ad attaccare la Terra... Una storia che non mancherà di unire gli aspetti più entusiasmanti delle opere degli anni Settanta e Ottanta, a una narrazione moderna e coinvolgente, dove riappariranno vecchi nemici di Goldrake, ma anche amici storici e nuovi.

Ufo Robot Goldrake: i vantaggi e i regali per chi sottoscrive l'offerta

Il primo fascicolo sarà disponibile dal 21 agosto in edicola e su hachette.it al prezzo lancio di 1,99 €, seguito dal secondo a 6,99 € mentre le uscite successive avranno un costo fisso di 13,99 €.

Per chi sottoscrive l'offerta direttamente su hachette.it, sono previsti vantaggi esclusivi fra cui spedizione gratuita se si scegli il pagamento tramite carta o PayPal, la terza uscita omaggio e una serie di regali da collezione, come i raccoglitori per conservare i fascicoli, il portachiavi personalizzato Ufo Robot Goldrake, la targa personalizzata Ufo Robot Goldrake, la t-shirt personalizzata Ufo Robot Goldrake.

Ufo Robot Goldrake: una collezione per chi vuole tornare a sognare

Ufo Robot Goldrake non è solo un omaggio nostalgico: è un invito a rivivere, con occhi nuovi, una leggenda dell’animazione giapponese. Goldrake torna più spettacolare che mai, grazie a una collezione che coniuga design, tecnologia, passione e cultura pop. Che tu sia un fan storico o un nuovo appassionato, questa è la tua occasione per stringere tra le mani - e costruire con passione - un modello unico, inedito e altamente hi-tec facendo rivivere il mito.