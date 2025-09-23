Se settembre ha segnato la fine dell'estate, ottobre 2025 è il mese in cui l'autunno videoludico entra ufficialmente nel vivo, con le foglie che cominciano a cedere e noi pronti a metterci sotto le coperte con una bella tazza di cioccolata calda accanto e il controller sempre acceso.

Per i possessori di Xbox Series X|S, ottobre si preannuncia come un vero e proprio mese d'oro, un banchetto ricco di grandi ritorni, avventure da brivido e sparatutto di grande livello.

Dall'oscurità degli incubi notturni di Little Nightmares 3, al fragore dei campi di battaglia di Battlefield 6, passando per il fascino dei giochi di ruolo e la nostalgia dei classici come Dragon Quest, la line-up di ottobre è decisamente pronta a soddisfare ogni tipo di palato.

Giochi in uscita Xbox Series X|S a ottobre 2025

Digimon Story Time Stranger – 3 ottobre

Captured – 7 ottobre

Bye Sweet Carole – 9 ottobre

Yooka-Replaylee - 9 ottobre

Painkiller – 9 ottobre

Battlefield 6 – 10 ottobre

Little Nightmares 3 – 10 ottobre

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 – 21 ottobre

Ninja Gaiden 4 – 21 ottobre

Jurassic World Evolution 3 – 21 ottobre

The Lonesome Guild - 23 ottobre

Double Dragon Revive – 23 ottobre

Simon The Sorcerer Origins – 28 ottobre

The Outer Worlds 2 – 29 ottobre

ARC Raiders – 30 ottobre

Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake – 30 ottobre

Tales of Xillia Remastered – 31 ottobre

Ad aprire le danze del mese, il 3 ottobre, arriva Digimon Story Time Stranger, pronto a deliziare i fan dei mostri digitali con una nuova avventura. Dopo una breve pausa, la tensione sale il 9 ottobre con una doppietta da non sottovalutare: da un lato l'intrigante e fiabesco Bye Sweet Carole, dall'altro il ritorno brutale e adrenalinico di Painkiller, che promette di far piovere piombo.

La giornata del 10 ottobre è particolarmente interessante e vede due giochi molto differenti, ma allo stesso tempo, anche molto importanti. Dovrete infatti scegliere se immergervi nel fragore della guerra totale con l'attesissimo Battlefield 6 o se affrontare gli incubi contorti e affascinanti di Little Nightmares 3, che per la prima volta introduce una modalità cooperativa.

La seconda metà del mese esplode letteralmente il 21 ottobre, con un trittico di titoli dal peso specifico enorme. Gli amanti dei giochi di ruolo potranno finalmente mettere le mani sull'atteso e travagliato Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, mentre i fan dell'azione hardcore affileranno le lame per il ritorno di Ryu Hayabusa in Ninja Gaiden 4. Nello stesso giorno, chi preferisce la strategia potrà costruire il proprio parco preistorico con Jurassic World Evolution 3. Pochi giorni dopo, il 23, un tuffo nel passato ci attende con Double Dragon Revive.

La settimana che porta ad Halloween è un crescendo finale. Si parte il 28 con la magia punta e clicca di Simon The Sorcerer Origins, seguito a ruota il 29 dal colossale The Outer Worlds 2, l'irriverente GDR fantascientifico di Obsidian. Il 30 ottobre vedrà un'altra doppietta di spessore, con lo sparatutto sci-fi ARC Raiders e l'incantevole tuffo nel passato di Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake. Il gran finale è affidato, proprio per la notte di Halloween, al ritorno di un classico JRPG con Tales of Xillia Remastered.

Il mese di ottobre 2025 su Xbox Series X|S è quindi un mese ricco di tantissimi giochi (e anche di una varietà decisamente impressionante di generi). Siamo convinti che chiunque di voi troverà almeno un paio di giochi meritevoli di attenzione.

Come sempre vi ricordiamo che nel nostro articolo principale abbiamo fatto il punto su tutti i giochi in uscita nel corso dell'anno, per tutte le piattaforme.

Infine, se volete supportare il nostro lavoro e continuare a leggere articoli come questo, potete acquistare i vostri giochi preferiti su Amazon.