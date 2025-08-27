Settembre 2025 si prepara a essere un mese di passaggio per i possessori di Switch 2. L’estate si chiude lasciando spazio a un calendario di uscite che, pur non presentando grandi esclusive (o produzioni first party importanti), mescola comunque una buona pletora di generi per soddisfare tutti i palati.

Dalle atmosfere oscure e suggestive di Hollow Knight, passando per una "galassia lontana lontana", per le saghe sportive più iconiche, fino ad arrivare nelle lande di Ivalice, questo settembre Nintendo Switch 2 avrà più di un motivo per fare contenti i suoi possessori.

Ecco quindi l'elenco completo dei giochi in uscita su Nintendo Switch 2 a settembre 2025, con le rispettive date (in caso di variazioni di queste ultime, aggiorneremo tempestivamente la notizia):

Giochi in uscita Nintendo Switch 2 settembre 2025

Star Wars: Outlaws – 4 settembre 2025

Hollow Knight: Silksong – 4 settembre 2025

Cronos: The New Dawn – 5 settembre 2025

Daemon X Machina: Titanic Scion - 5 settembre 2025

NBA 2K26 – 5 settembre 2025

Trails In The Sky 1st Chapter – 19 settembre 2025

Sonic Racing CrossWorlds – 25 settembre 2025

EA Sports FC 26 – 26 settembre 2025

Pac-Man World 2 Re-Pac – 26 settembre 2025

Final Fantasy: The Ivalice Chronicles – 30 settembre 2025

Si apre con Star Wars: Outlaws, disponibile dal 4 settembre. Un titolo che ha fatto tanto discutere i fan della saga che, pur sembrando un platform dalle meccaniche classiche, nasconde una profondità sorprendente.

Sempre il 4 settembre, milioni di giocatori hanno recentemente cerchiato la data sul calendario, visto che dopo anni di attesa, vedrà finalmente la luce Hollow Knight: Silksong, il tanto atteso seguito del metroidvania di Team Cherry, diventato un vero e proprio fenomeno di massa.

Il 5 settembre si segna nuovamente sul calendario, visto che arriva Cronos: The New Dawn, il nuovo survival horror targato Bloober Team che mescola titolo che combattimenti frenetici, momenti filosofici e horror psicologco.

Sempre il 5 settembre arriva anche Daemon X Machina: Titanic Scion, seguito del celebre titolo di Mecha che riuscì, seppur con qualche difficoltà, a ricreare le atmosfere dei primi, storici, capitoli di Armored Core... almeno fino a quando FromSoftware non decise di rispolverare il brand con l'ottimo Fires Of Rubicon.

Il 25 settembre sarà il giorno di Sonic Racing CrossWorlds, destinato ai fan della serie di corse arcade dedicate all'universo del porcospino blu e, soprattutto, a chi cerca velocità, corse sfrenate e sessioni multiplayer "rovina-amicizie".

Il mese si chiude con due uscite di peso e una remastered che farà la gioia di alcuni: il 26 settembre arriva EA Sports FC 26, erede dell’iconico franchise calcistico, che promette di portare sulla nuova console di Nintendogli stessi valori produttivi visti su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Sempre il 26 settembre arriverà la remastered di Pac-Man World 2, secondo capitolo della peculiare, ma riuscitissima, serie di platform in tre dimensioni dedicati alla storica mascotte di Namco.

Infine, il 30 settembre, arriverà finalmente la remastered di Final Fantasy: The Ivalice Chronicles, ovvero uno dei capitoli più amati della serie che torna a nuova vita con un progetto a metà strada fra la remastered e il remake, pronto a rapire i fan del brand per centinaia di ore e a mostrare ai nuovi giocatori le meraviglie del mondo di Ivalice.

Settembre 2025, dunque, non è solo un mese di transizione, ma si tratta di un periodo abbastanza ricco, lato third party, per Nintendo Switch 2 e che per alcuni giocatori potrebbe, addirittura, rivelarsi un mese davvero pregno di uscite.

Vi ricordiamo che nel nostro articolo principale abbiamo fatto il punto su tutti i giochi in uscita nel corso dell'anno, per tutte le piattaforme.

Infine, se volete supportare il nostro lavoro e continuare a leggere articoli come questo, potete acquistare i vostri giochi preferiti su Amazon.