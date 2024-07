Gift Card PS Store a prezzi scontati su Instant Gaming! Approfittane ORA!

Se siete appassionati di videogiochi, non potete assolutamente perdere le offerte straordinarie disponibili su Instant Gaming per le Gift Card PlayStation Store! Questa è l'occasione perfetta per risparmiare sugli acquisti digitali nel vostro store preferito, con sconti incredibili su una vasta gamma di carte regalo.

Vedi le offerte su Instant Gaming

Offerte Instant Gaming, perché approfittarne?

Ad esempio, è possibile portarsi a casa la gift card da 60€ a soli 53,99€ oppure quella da 120€ a soli 110,99€. Queste offerte vi permetteranno di acquistare giochi, DLC e altri contenuti digitali a un prezzo vantaggioso, senza dover utilizzare la carta di credito direttamente sul PlayStation Store​.

Le Gift Card Playstation sono perfette per aggiungere fondi al vostro account PlayStation Network, permettendovi di acquistare titoli, abbonamenti e altri contenuti digitali senza preoccupazioni. Dopo aver acquistato una di queste carte, è sufficiente accedere al PlayStation Store, selezionare l'opzione "Riscatta codici" e inserire il codice fornito per aggiungere i fondi al vostro portafoglio digitale.

Questo le rende anche un regalo ideale per amici e familiari appassionati di videogiochi, permettendo loro di scegliere liberamente cosa acquistare dal vasto catalogo del PlayStation Store. Inoltre, le gift card non scadono mai, garantendo che i fondi rimangano nel vostro portafoglio PSN fino a quando non deciderete di utilizzarli. Questo vi permette di approfittare delle migliori offerte e promozioni disponibili sullo store, senza fretta. Avete visto, a proposito, le ultime aggiunte al catalogo Playstation Plus?

Non perdete tempo, queste offerte sono disponibili solo per un periodo limitato! Visitate Instant Gaming e approfittate degli sconti su tantissimi giochi e contenuti digitali. Arricchite subito la vostra collezione senza spendere una fortuna!

Vedi le offerte su Instant Gaming