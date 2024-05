Ghost of Tsushima Director’s Cut per PS5 a un SUPER prezzo! -38%

Amate il Giappone feudale? Non lasciatevi sfuggire l'opportunità di portarvi a casa la versione PS5 di Ghost of Tsushima Director’s Cut a soli 49,90€ su Amazon, rispetto al prezzo consigliato di 80,99€. Questa imperdibile occasione vi permette di risparmiare il 38% sull'acquisto di un titolo di qualità che combina un open-world con una qualità grafica eccellente con dinamiche di gioco uniche, permettendovi di combattere come un vero samurai o come uno spettro. Con contenuti inediti aggiuntivi, questa versione completa rappresenta l'esperienza definitiva offerta dal famoso studio Sucker Punch Productions.

Ghost of Tsushima Director’s Cut, chi dovrebbe acquistarlo?

Ghost of Tsushima Director’s Cut (qui trovate la nostra recensione completa) è un'esperienza videoludica consigliata agli appassionati d'avventura desiderosi di immergersi in un open-world con una grafica mozzafiato e ambientazioni realistiche, perfetto per i giocatori proprietari di una PlayStation 5 che cercano un titolo in grado di sfruttare appieno le capacità tecniche della loro console.

Questa edizione, oltre a presentare contenuti inediti rispetto alla versione base, offre dinamiche di gioco uniche che permettono di combattere seguendo lo stile del classico samurai o adottando le tattiche furtive dello spettro, arricchendo l'esperienza di gioco con una varietà di nuove armi da esplorare e padroneggiare. L'acquisto di Ghost of Tsushima Director’s Cut si rivela ideale sia per i fan di lunga data desiderosi di rivivere l'epica del gioco con aggiunte esclusive che per i nuovi giocatori pronti a immergersi in una narrativa ricca e in un mondo di gioco vasto.

Originariamente proposto a 80,99€, Ghost of Tsushima Director’s Cut è ora disponibile a soli 49,90€. Quest'offerta rappresenta un'eccellente opportunità per tutti i possessori di PlayStation 5 di aggiungere alla loro collezione un titolo di rara bellezza ed emozionante profondità. La combinazione di una narrazione coinvolgente, meccaniche di gioco innovative e un mondo aperto mozzafiato fa di questo gioco un must-have per gli appassionati.

Vedi offerta su Amazon