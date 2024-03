Non perderete MAI PIU' il portafoglio grazie a questo gadget (e costa SOLO 24€)!

La Eufy Security SmartTrack Card, in offerta su Amazon a soli 23,99€ anziché 25,49€, è un gadget sorprendente per la sua compatibilità esclusiva con l'app "Dov'è" di Apple. Con uno spessore di soli 2,4 mm, vi permette di tenere traccia dei vostri effetti personali senza preoccupazioni, grazie alla resistenza all'acqua e a una batteria che dura fino a 3 anni. Dotata di un allarme potente e della capacità di trovare il vostro telefono anche in modalità silenziosa, diventa un must-have per non perdere mai di vista ciò che conta di più.

Smart tracker Eufy Security, chi dovrebbe acquistarla?

Questa card tecnologica, delle dimensioni di una carta di credito, è progettata per tracciare qualsiasi oggetto a cui è associata, rendendola ideale per chi desidera tenere sotto controllo i propri effetti personali. Grazie alla sua compatibilità con l'app Dov'è di Apple, è particolarmente indicata per gli utenti iOS. Inoltre, la clip metallica inclusa consente di agganciarla facilmente a chiavi o portafogli, rendendola un accessorio versatile per soddisfare qualsiasi esigenza.

La possibilità di far squillare il telefono anche quando è in modalità silenziosa con un semplice doppio tocco su questa card, insieme alla capacità di condividere la posizione degli oggetti con amici e familiari, la rende una scelta eccellente per chi vuole evitare lo stress legato alla perdita degli oggetti più importanti. In conclusione, se cercate un modo per mantenere il controllo sui vostri effetti personali e ridurre lo stress quotidiano, l'Eufy Security SmartTrack Card potrebbe essere la soluzione ideale.

Insomma, al costo di soli 23,99€, con un piccolo risparmio del 6%, potete dotarvi di un dispositivo utilissimo e super pratico, che vi permetterà di recuperare sempre le cose più preziose che dovete tenere con voi.

