Elgato Stream Deck + in SCONTO: rivoluziona il tuo setup da creator oggi stesso! -17%

Se state cercando di portare la vostra produzione di contenuti a un livello superiore, Elgato Stream Deck + è l'occasione perfetta. Ora disponibile al prezzo scontato di 189,99€, con un imperdibile risparmio del 17% rispetto al prezzo recente di 228,70€, questo dispositivo rappresenta un investimento strategico per streamer, content creator e appassionati di gaming. Grazie alla sua versatilità e al design innovativo, diventerà presto un alleato indispensabile per le vostre sessioni live.

Elgato Stream Deck + è più di un semplice controller: è un vero centro di comando. Con tasti LCD personalizzabili, una striscia tattile e manopole intuitive, avrete il controllo totale su audio, video, illuminazione e molto altro. Ogni comando è accompagnato da un feedback visivo immediato, rendendo ogni interazione fluida e precisa. Potrete gestire con semplicità il mixer audio, creare transizioni perfette o regolare le impostazioni delle app in tempo reale.

Grazie alla sua completa personalizzazione, il dispositivo permette di creare azioni multiple, profili specifici per ogni app e passare da una configurazione all'altra con un solo tocco. Supporta inoltre una vasta gamma di plugin, come OBS, Twitch, YouTube e persino dispositivi per la smart home come Philips Hue. Con la Stream Deck App e lo Store dedicato, avrete accesso a risorse gratuite, come icone, effetti sonori e aggiornamenti frequenti per migliorare costantemente la vostra esperienza.

Non lasciatevi sfuggire questa opportunità unica per rivoluzionare il vostro setup. Approfittate subito del prezzo scontato di 189,99€ e portate il controllo totale delle vostre produzioni a portata di mano. Con Elgato Stream Deck +, ogni dettaglio è pensato per ottimizzare le vostre performance e stupire il vostro pubblico.