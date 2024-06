Elden Ring e la difficoltà: è più facile o no di Dark Souls?

Il dibattito sulla difficoltà di Elden Ring è stato molto acceso prima del lancio, dato che FromSoftware aveva spesso e volentieri dichiarato l'intenzione di raggiungere un pubblico più ampio e di renderlo più accessibile.

Le dichiarazioni di Hidetaka Miyazaki e il suo team hanno dato l'impressione dunque che la loro ultima fatica potesse rivelarsi effettivamente più facile rispetto agli altri soulslike.

In questa guida cercheremo di rispondere a una delle domande più frequenti che assale gli utenti interessati ad avvicinarsi a questa opera: Elden Ring è più facile rispetto a Dark Souls?

Elden Ring è più facile di Dark Souls?

Indubbiamente il team ha lavorato duramente per offrire una maggiore quantità di opzioni per rendere Elden Ring molto più accessibile rispetto ai loro precedenti titoli, ma gli utenti non dovrebbero lasciarsi ingannare da questo aspetto.

Nonostante possa essere apparentemente «più facile» da giocare, Elden Ring è il gioco più difficile che FromSoftware abbia mai realizzato, superando non solo i Souls ma anche Sekiro e Bloodborne. Il suo essere difficile, però, è molto diverso che in precedenza. Vediamo perché.

Cosa rende Elden Ring più facile

Fortunatamente esistono però diversi aspetti che possono rendere l'avventura più semplice e godibile, grazie soprattutto all'implementazione dell'open world. L'Interregno vi incentiverà infatti a esplorare per raccogliere la maggior parte di oggetti possibili, che una volta equipaggiati renderanno le battaglie molto più gestibili.

Questo vi consentirà inoltre di trovare molto più facilmente zone in cui fare farming per guadagnare velocemente rune e salire di livello: anche il combattimento stesso offre molti più approcci grazie alla presenza di Torrente, il vostro cavallo che vi darà una grossa mano durante le battaglie e l'esplorazione.

Inoltre, se tutto questo non fosse sufficiente, uno degli aspetti più importanti introdotti è la possibilità di respawnare dopo la morte non solo in uno dei punti di salvataggio, ovvero i luoghi di grazia, ma anche nei pressi di una Statua di Marika: questo significa che i giocatori dovranno fare molta meno strada per recuperare tutti i progressi.

Cosa rende Elden Ring più difficile

Come i fan di lunga data avranno sicuramente previsto, per bilanciare opportunamente tutte le molteplici opzioni di approccio che Elden Ring offre ai giocatori, sono stati resi i nemici e i boss ancora più difficili rispetto al passato.

Se non disporrete di abbastanza punti salute, capiterà spesso che i mostri da affrontare vi uccideranno in un colpo solo, ma anche se riuscirete a resistere tenderete a subire molti più danni rispetto al passato.

Inoltre, avrete spesso la sensazione che i vostri attacchi infliggeranno pochi danni ai boss: questo perché adesso i vostri nemici non solo possiedono molte più resistenze, ma possiedono anche una maggiore quantità di barra vita.

Trattandosi inoltre di un open world, si tratta di un gioco estremamente longevo e che include una vasta quantità di avversari da sconfiggere, con molteplici spike di difficoltà che potrebbero ostacolare il vostro cammino: di conseguenza, riuscire a completare Elden Ring sarà molto più complicato rispetto ad altri soulslike.

