EA Sports FC 25, Carriera Allenatore: migliori squadre per iniziare

Focalizzandoci sull’offerta imbastita da EA per il suo EA Sports FC 25, la Carriera Allenatore si conferma anche in questa edizione come una modalità ideale a tutti gli appassionati più solitari. Oltre al rinnovato layout dei menù e un certo focus sul lato più gestionale, rimane soprattutto il senso di sfida generato dal raggiungere premi e obiettivi sempre più impegnativi e stimolanti.

Con la presenza di numerosi diritti ufficiali per rose, competizioni, divise e volti, l’immedesimazione non manca di certo, così come una certa soddisfazione scaturita dal prendere le redini del club seguito solitamente in televisione.

Proprio per questo motivo abbiamo deciso di dedicare questa piccola e specifica guida per consigliare alcune tra le rose più divertenti e dal buon tasso di sfida da utilizzare per la Carriera Allenatore di EA Sports FC 25 (disponibile a questo link di Amazon).

Bologna - Serie A

Davvero ci può essere qualcosa più stimolante del guidare per la prima volta il Bologna in una storica Champions rivoluzionata con più partite e un vero e proprio campionato internazionale?

Dopo l'incredibile scalata della passata edizione numerosi pezzi pregiati sono stati venduti, ma rimane una buona ossatura ed un potenziale non indifferente per molti suoi giovani come Fabbian a centrocampo (overall 75-84) e il nuovo Castro in attacco (overall 74-83). Tanti giocatori anche di prospettiva tra le seconde linee, dove forse si dovrà gestire al meglio qualche prestito, ma assolutamente si tratta una scelta per la Carriera fortemente consigliata per scrivere un pezzo di storia (digitale).

Il budget è di 32 milioni circa e permette di piazzare uno o due colpi di livello senza dover fare altre vendite. In primis il consiglio è magari un portiere più giovane e forte per iniziare a far rifiatare Skorupski.

Blackburn Rovers - Championship

Passiamo a una delle storiche e nobile decadute del calcio inglese che da tantissimi anni rimane nella Championship (seconda serie) inglese, puntando tantissimo su giovanni regolarmente venduti di anno in anno. Forse è arrivato il momento di impegnarsi per tornare in Premier, magari affidandosi a giocatori come Dolan (overall 69-78) e Gueye (overall 70-71).

Il campionato è comunque ricco di concorrenza e non può che essere uno stimolo in più, così come la presenza anche dello stadio ufficiale, una chicca per i fan più attenti.

Il budget è di solo 5,7 milioni e obbliga a scelte ponderate su qualche giovane. Una sfida difficile, insomma, che strizza l'occhio ai più temerari.

Manchester United - Premier League

Ovviamente nella massima serie inglese c'è l'imbarazzo della scelta e per questa occasione abbiamo deciso di puntare sullo United, soprattutto pensando al periodo nero che ormai da diversi anni circonda un club tra i più storici in assoluto. Tanti soldi spesi, male, e una direzione tecnica non particolarmente brillante. Non basta altro per darci gli stimoli di far rialzare la testa ai Red Devils in patria e in Europa.

Tra campionato, coppe, ma soprattutto Europa League, da giocare, la rosa deve essere molto ampia, ma con le giuste pedine. Il consiglio e continuare a puntare sui più giovani tra nuove e "vecchie" leve. Zirkzee (overall 79- 86), Højlund (overall 78-85), Rashford (overall 81-82), Garnacho (overall 79-87) e Bruno Fernandes (overall 87) devono essere gli elementi chiave sui quali far roteare gli altri elementi. Non mancano alcuni giocatori più anziani da vendere per abbassare un po' il tetto ingaggi e far respirare le finanze, ma si tratta di un elemento di cui prendersi carico con estremo piacere.

Il budget è di 146 milioni. Parliamo di una cifra ovviamente stratosferica, utile per piazzare ancora qualche colpo più deciso in difesa e su un mediano di rottura.

Girona - LaLiga

Ultimo, ma non per importanza, ci gettiamo nel massimo campionato spagnolo e scegliamo la sorpresa della passata edizione della lega, ovvero il Girona. La squadra satellite del gruppo che gestisce anche Manchester City e Palermo e pronta a difendere il proprio onore in patria, godendosi parallelamente la nuova Champions League.

Si tratta di una sfida molto difficile; il campionato è decisamente competitivo, molte stelle sono state vendute e il budget di nemmeno 4 milioni è decisamente povero per competere ai massimi livelli.

Bisogna puntare su Herrera (overall 82-82), Gutiérrez (overall 80-85) e Tsygankov (overall 83-84), in attesa della continua crescita di altri giovani come Solis (overall 71-82) e Francés (overall 73-82) che possano dar respiro soprattutto alla linea difensiva più avanti con l'età.

Il budget è di solo 3,9 milioni e obbliga a un primo anno senza ulteriori acquisti o una cessione di lusso per fare cassa e dare maggiore respiro alla rosa.