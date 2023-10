EA Sports FC 24: Migliori parametro zero Carriera Allenatore

Da qualche giorno tutti gli appassionati videoludici di pallone si sono gettati sulle modalità più blasonate di EA Sports FC 24 e nonostante alcuni inciampi e passi indietro sul fronte qualitativo generale, rimane l'unica soluzione per giocare sia online che offline in un certo modo. Con l’obiettivo di ripercorrere le orme dei propri beniamini supportati tanto in televisione quanto dal vivo allo stadio.

Focalizzandoci sulla modalità Carriera Allenatore, abbiamo sottolineato più volte come senza rinnovare quasi nulla riesca a proporre una formula abbastanza rodata e convincente, plasmata su un gameplay che strizza l'occhio alla simulazione più classica, incentrata sull'elevata intensità dei ritmi a centrocampo. Abbiamo già dedicato una sezione specifica della nostra guida di EA Sports FC 24 per i giovani talenti, mentre in questo caso – rimanendo nel variegato contesto dei trasferimenti – dedichiamo alcuni consigli sullo sfaccettato mondo dei parametro zero.

Advertisement

Nel contesto calcistico, per parametro zero intendiamo gli atleti in scadenza che possono andare via a fine contratto senza un esborso monetario, tramite accordi preventivi con altre società. Si tratta di un aspetto che non va assolutamente sottovalutato, e che durante il monitoraggio dei vari contratti può regalare in incredibili occasioni così come insidiare clamorosi addii a seconda delle parti coinvolte.

Ovviamente durante la Carriera Allenatore di EA Sports FC 24 (disponibile tramite questo link di Amazon) concentrarsi sui calciatori in scadenza di contratto comporta un bel risparmio del budget trasferimenti, a scapito di un ingaggio tendenzialmente più alto della media.

Ciò, nella maggior parte dei casi, permette di acquistare un calciatore non proprio giovanissimo, ma in grado di garantire esperienza e blasone nell’immediato, fomentando l’ambiente e il videogiocatore pensando a situazioni analoghe che accadono costantemente nella realtà.

EA Sports FC 24 e parametri zero: come muoversi sul mercato

Prima di tutto bisogna ricordare che per acquistare un giocatore in scadenza di contratto è necessario attendere la sessione invernale. Elemento fondamentale perché solo con una durata minore di sei mesi dall’effettivo svincolo è possibile siglare un accordo direttamente con l’agente del calciatore, bypassando eventuali costi con la società che ne detiene il cartellino.

Ovviamente è necessario mettere in conto che se, da un lato, ottenere un giocatore alla scadenza del contratto comporta un importante risparmio per il proprio budget trasferimento, dall’altro può provocare sforzi ulteriori per stipendi e commissioni varie. Una situazione da non sottovalutare, che concede pochi margini di trattative al ribasso e che rischia di sfociare in malumori in tutto lo spogliatoio a trattativa conclusa.

Migliori parametro zero per squadra di fascia alta

Tra i calciatori più blasonati e interessanti da poter arruolare come parametri zero a Giugno 2024 su EA Sports FC 24, cominciando ovviamente dalla guida di un club di qualità pronto a lottare per titoli e prestigio fin da subito, abbiamo:

Hermoso , 28 anni, DC dell'Atletico Madrid (overall 82 - 83)

, 28 anni, DC dell'Atletico Madrid (overall 82 - 83) Balde , 19 anni, TS/TD del Barcellona (overall 81 - 89)

, 19 anni, TS/TD del Barcellona (overall 81 - 89) Kimpembe , 27 anni, DC del PSG (overall 82 - 83)

, 27 anni, DC del PSG (overall 82 - 83) Rabiot , 28 anni, CC/ES della Juventus (overall 84)

, 28 anni, CC/ES della Juventus (overall 84) Mbappé , 24 anni, ATT/AS del PSG (overall 91 - 94)

, 24 anni, ATT/AS del PSG (overall 91 - 94) Morata, 30 anni, ATT dell'Atletico Madrid (overall 83)

Non bisogna tergiversare troppo nella scelta di un eventuale ingaggio per un giocatore in scadenza, perché basteranno pochi giorni senza una conferma per vedere l’atleta puntato rinnovare con il proprio club, oppure firmare per un team rivale più rapido e convincente.

Migliori parametro zero per squadra di media fascia

Se si opta, invece, per una Carriera Allenatore di EA Sports FC 24 con una squadra di media classifica si può ugualmente puntare a qualche interessante parametro zero, capace per motivi diversi di stuzzicare le fantasie degli appassionati:

Ndidi , 26 anni, CDC/CC del Leicester City (overall 79 - 80)

, 26 anni, CDC/CC del Leicester City (overall 79 - 80) Pablo Fornals , 27 anni, ES/COC del West Ham (overall 77)

, 27 anni, ES/COC del West Ham (overall 77) Gray , 17 anni, CC/CDC/COC del Leeds (overall 65 - 84)

, 17 anni, CC/CDC/COC del Leeds (overall 65 - 84) Diao Diaoune , 17 anni, ES/ATT del Betis (overall 64 - 84)

, 17 anni, ES/ATT del Betis (overall 64 - 84) Nico Williams , 20 anni, ES/ED dell'Athletic Bilbao (overall 79 - 85)

, 20 anni, ES/ED dell'Athletic Bilbao (overall 79 - 85) Isco, 31 anni, COC/ES/CC del Real Betis (overall 80)

Ricordate, infine, che anche nella Carriera Allenatore di EA Sports FC 24 è sempre possibile cambiare dal menù apposito dell’hub finanziario la percentuale da destinare al monte trasferimenti o ingaggi, a seconda delle disponibilità della proprietà.

Una meccanica piuttosto immediata che permette di mantenere sempre sotto osservazione gli investimenti, evitando problematici buchi di bilancio delle ultime settimane da dover necessariamente coprire con qualche scomoda cessione non preventivata.