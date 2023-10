EA Sports FC 24, Carriera Allenatore: squadre consigliate

Focalizzandoci sull’offerta imbastita da EA per il suo EA Sports FC 24, la Carriera Allenatore si conferma anche in questa edizione come una modalità per tutti gli appassionati più solitari. Non si registrano sostanziali novità rispetto alla passata stagione, tranne un fous maggiore per gli allenamenti dei vari atleti, ma rimane innegabile il senso di sfida generato dal raggiungere premi e obiettivi sempre più impegnativi e stimolanti.

Con la presenza di numerosi diritti ufficiali per rose, competizioni, divise e volti, l’immedesimazione non manca di certo, così come una certa soddisfazione scaturita dal prendere le redini del club seguito solitamente in televisione.

Parliamo di una modalità che ha mantenuto una struttura inconfondibile come layout per i vari menù a essa collegati, ma che al netto di quel senso di già visto che imperversa dopo più stagioni saprà regalare ore e ore di divertimento.

Proprio per questo motivo abbiamo deciso di dedicare questa piccola e specifica guida per consigliare delle rose divertenti e dal buon tasso di sfida da utilizzare per la Carriera Allenatore di EA Sports FC 24 (disponibile a questo link di Amazon).

Lazio - Serie A

Come primo consiglio per le rose da utilizzare nella Carriera Allenatore di EA Sports FC 24 optiamo per un club presente nel nostro campionato. Nello specifico, la Lazio ha terminato la passata stagione con un inatteso secondo posto e questo significa impegnarsi su più fronti durante la stagione e cercare di fare un buon percorso anche in Champions League fin dai primi mesi.

Parliamo di una rosa con un nutrito numero di soluzioni a centrocampo grazie a nuovi innesti che offrono tanta varietà e qualità, mentre in attacco si può iniziare a pensare di togliere Immobile (non più giovanissimo con i suoi 33 anni che rischiano di depotenziarlo in pochi mesi) e dare sempre più importanza a Castellanos.

Il budget è di 45 milioni e permette di investire per puntellare ulteriormente la rosa, magari offrendo maggiori soluzioni per le fasce, sia come terzini che come ali alte.

Brighton - Premier League

Continuare sulle orme di De Zerbi in Premier League non può che suscitare interesse e ammirazione per gli allenatori virtuali di EA Sports FC 24, generando tantissimi stimoli nel gettarsi nel principale campionato inglese (il più ricco anche per diritti fedelmente riproposti in game) e un'incredibile qualificazione di Europa League che ha il fascino della prima volta.

I quasi 60 milioni di budget garantiscono investimenti di un certo spessore, necessari per rimanere al top nei ritmi richiesti dal campionato inglese e dalle coppe europee, e considerando una rosa solamente discreta la sfida non manca di certo.

Abbiamo alcuni prospetti più giovani e di livello sui quali puntare fin da subito come le ali March e Mitoma, ma per ogni reparto si necessiterebbe di un'acquisto più di spessore per alzare il livello generale.

Un consiglio abbastanza realistico figlio della nostra diretta esperienza con questa squadra? Abbiamo prelevato Kouamé dalla fiorentina (overall 77 - 80) e ce ne siamo innamorati in pochissimo tempo per la sua duttilità nel reparto offensivo.

Union Berlino - Bundesliga

Anche in questo caso proponiamo una piacevolissima sorpresa direttamente dal campionato tedesco. Ovvero quell'Union Berlino qualificato per la Champions League e che rappresenta una sfida affascinante con l'obiettivo di scrivere bellissime pagine di calcio (virtuale).

Il budget di 24 milioni obbliga ad un'attenta pianificazione durante la finestra dedicata ai trasferimenti, mentre l'estate ha già portato aggiunte interessanti e utili su EA Sports FC 24 come Gosens dall'Inter, Bonucci dalla Juve e Tousart dall'Herta Berlino. Le priorità? Qualche rinforzo in difesa e centrocampo non guasterebbe, soprattutto perché continuare a utilizzare la difesa a 3 o 5 obbliga ad avere molte più soluzioni nel reparto arretrato.

Real Betis - LaLiga

L'ultimo consiglio per la Carriera Allenatore di EA Saports FC 24 riguarda il Real Betis, squadra con grande tradizione per il campionato spagnolo, che per il 2023-2024 avrà delle chance da giocarsi in Europa League per un ambito e difficile trofeo.

La rosa è sorprendentemente ampia e di qualità, con un buon mix di giovani ed esperti ottimi per dedicarsi fin da subito a tre competizioni contemporaneamente. Dove si sottolinea soprattutto l'efficacia dell'attaccante Borja Iglesias e il trequartista Fekir (entrambi con overall 83).

Il budget di 23 milioni implica alcuni ragionamenti per le scelte dei rinforzi, ma proprio considerando quanto appena menzionato sulla qualità iniziale della rosa si potrà lasciare adito agli utenti di sbizzarrirsi sul reparto a cui dare priorità.

Il giocatore migliore della rosa, da segnalare, rimane quel Rodri adattabile per entrambe le fasce (overall 77 - 85) che a soli 23 anni promette tantissime stagioni di qualità.