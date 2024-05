Drone Potensic Atom SE GPS in OFFERTA a 229€!

Se state cercando un drone per le vostre vacanze e avventure all'aria aperta, Amazon propone oggi un'offerta sul Potensic Atom SE GPS, noto per le sue funzionalità come telecamera 4K, 31 minuti di volo e resistenza al vento di forza 5. Oggi è in offerta a 229,49€, scendendo dal suo prezzo originale di 269,99€: questo rappresenta uno sconto del 15%, facendone un'opportunità sia per gli appassionati che per i principianti nel mondo dei droni. Con caratteristiche come la stabilizzazione EIS, trasmissione fino a 4 km e velocità max di 16 m/s, il drone Potensic Atom SE GPS offre un'esperienza di volo ideale ad un prezzo accessibile.

Drone Potensic Atom SE GPS, chi dovrebbe acquistarlo?

Il drone Potensic Atom SE GPS è l'ideale per chi desidera avventurarsi nel mondo della fotografia e videografia aerea senza compromettere la qualità. Con la sua telecamera 4K supportata da un sensore CMOS da 1/3 di pollice per foto da 12 MP e video a 30 FPS, accompagnata dalla tecnologia ShakeVanish per eliminare automaticamente il dithering, restituisce immagini chiare e di qualità. È particolarmente consigliato a chi cerca un dispositivo leggero, pesando meno di 249g, ma resistente anche a condizioni meteorologiche avverse come venti di forza 5, garantendo stabilità e precisione grazie al sistema di propulsione avanzato e al modulo GPS per un volo stazionario preciso e un ritorno automatico in caso di segnale debole o batteria esaurita.

Adatto anche per i principianti, il drone offre un'esperienza di volo entusiasmante con la modalità Sport raggiungendo i 16 m/s, e può decollare senza problemi fino a un'altitudine di 4000 metri, garantendo trasmissione dati fino a 4 km. Da segnalare gli aggiornamenti continui tramite app per una miglior esperienza d'uso. Con la compatibilità iOS e Android e la fornitura di tre tipi di cavi adattatori, è il compagno ideale sia per avventurarsi nella ripresa di paesaggi mozzafiato sia per chi desidera esplorare il mondo del volo FPV.

In offerta a 229,49€, con una riduzione dal costo originale di 269,99€, il drone Potensic Atom SE GPS rappresenta una scelta ideale per chi cerca una soluzione affidabile per riprese aeree di qualità, offrendo un ottimo rapporto qualità-prezzo. La sua tecnologia, unita alla stabilità in volo e alla facilità di utilizzo, lo rende ideale per gli appassionati di droni e per i principianti. Vi raccomandiamo questo drone per immortalare paesaggi mozzafiato con facilità e precisione.

Vedi offerta su Amazon