Death Stranding 2: Guida ai mezzi

Come nel primo Death Stranding anche nel secondo capitolo sarà possibile spostarsi con diversi tipi di mezzi per facilitare i viaggi e le consegne. Ci saranno diverse tipologie di vetture e non solo da utilizzare, ognuna dotata di vantaggi e svantaggi che varieranno anche a seconda del terreno.

Death Stranding 2: On The Beach ci riporta nel mondo post apocalittico creato da Hideo Kojima, in una nuova avventura piena di novità come raccontato nella recensione della nostra Stefania. Andiamo dunque a scoprire quali sono i mezzi più importanti presenti all’interno del titolo.

I mezzi di Death Stranding 2

Oltre alla classica moto e al furgone già presenti nel primo capitolo, Death Stranding 2 ci fornirà altri mezzi piuttosto unici, come scoprirete leggendo.

La cosa che più stupisce e che otterrete i vari mezzi di locomozione molto più velocemente rispetto al primo titolo, rendendo le consegne molto più veloci sin dalle prime ore di gioco.

La moto Tri-Cruiser

La Tri-Cruiser è il primo mezzo che otterrete, e potrete averlo alla fine dell’Ordine Principale 6, che coincide anche con la parte finale della sezione ambientata in Messico.

Dunque basteranno poche ore di gioco per ottenere il primo mezzo concreto, una grande differenza rispetto al primo Death Stranding dove ci volevano molte più ore per ottenerne uno.

La Tri-Cruiser è una moto che si distingue soprattutto per la sua velocità; è infatti il mezzo più veloce che potrete utilizzare per spostarvi per la mappa di gioco. Il prezzo da pagare per questa velocità è però una quantità di carico extra trasportabile molto ridotta, cosa che non la renderà il mezzo ideale per alcuni tipi di consegne che prevedono tante quantità di carico.

Questa moto però è la scelta ideale per le missioni a tempo, in cui sarà necessario consegnare un carico prima che scada il timer, come ad esempio le consegne della pizza che ritornano anche in questo gioco.

Il fuoristrada

Dopo aver ottenuto la moto, vi basterà procedere fino all’Ordine Principale 13 per ottenere anche il fuoristrada, che diventerà ben presto il vostro migliore amico per portare carichi massicci e molti altri oggetti nel suo ampio portapacchi posteriore.

Lo svantaggio del fuoristrada è legato principalmente alla sua velocità inferiore a quello del Tri-Cruiser, ma sarà comunque indispensabile per numerose consegne che richiedono di portare in una sola volta carichi dal peso eccessivo o divisi in numerosi pacchetti diversi.

Inoltre è fondamentale anche per consegnare in maniera sicura quei carichi che rischiano di rovinarsi sotto la pioggia o a contatto con l’acqua, dato che basterà metterli nel retro del mezzo per proteggerli dalle intemperie.

Il fuoristrada ha anche la possibilità di aggiungere delle parti molto utili sia in battaglia che nell’esplorazione. Avrà infatti due slot in cui è possibile montare mitragliatrici automatiche, cannoni chirali, mortai e lanciarazzi, oltre che un sistema difensivo per proteggerlo dagli attacchi nemici a distanza.

Sarà inoltre possibile equipaggiarlo con delle batterie extra o degli oggetti che gli consentiranno di saltare più in alto senza subire danni all’atterraggio.

Un altro utilissimo accessorio è lo Sticky Cannon, che permetterà di recuperare automaticamente i carichi perduti senza dover ogni volta scendere dal veicolo per recuperarlo manualmente (più avanti però potrete ottenere dei guanti che hanno la stessa funzione).

L’unico inconveniente è che recupererà qualsiasi carico alla sua portata, prendendo anche materiali che magari non vi servono. Alla lunga questo potrebbe riempire eccessivamente il fuoristrada costringendovi poi ad abbandonare qualcosa per strada, dato che sì, lo spazio all’interno del mezzo è tanto, ma non infinito.

In sostanza abbiamo trovato il fuoristrada è il mezzo più comodo con cui andare in giro nel mondo di Death Stranding 2, sarà infatti in grado di salire su quasi qualsiasi superficie, persino sulle montagne una volta equipaggiate le gomme chiodate, rendendolo indispensabile per gran parte del gioco.

L'hovercarro

Come nel primo Death Stranding, anche in questo sequel potrete utilizzare gli hovercarri non soltanto per portare i pacchi, ma anche come mezzi di locomozione simili a una sorta di hoverboard. Basterà infatti salirvi sopra mentre sono vuoti e premere il cerchio per prendere velocità per riuscire a muoversi a una discreta velocità magari trascinandone un secondo legato alla vita di Sam.

Sicuramente un mezzo comodo in diverse situazioni, dato che eviterà alcuni ostacoli presenti sul terreno grazie alla sua capacità di fluttuare, ma che non è ideale se non si riesce a trovare dei terreni su cui è possibile prendere velocità. Ad esempio sulle montagne è praticissimo in discesa, ma si fa molta più fatica a utilizzarlo in salita. Può essere comunque un ottimo supporto anche da portarsi dietro sul fuoristrada per affrontare determinate situazioni.

La bara

Si avete letto bene. Non vi vogliamo dire troppo, ma tra i vari mezzi utilizzabili vi è persino una bara che potrete usare come hoverboard. Detta così sembra simile all'Hovercarro che abbiamo descritto in precedenza, ma in realtà è estremamente più efficace.

Innanzitutto non ha bisogno di spinte e può andare su qualsiasi superficie, anche acqua o zone rocciose volandoci sopra grazie al catrame da cui viene spinta, inoltre raggiunge velocità folli che a volte la fanno anche diventare difficile da controllare.

La bara può essere anche usata per nascondersi dai nemici entrandoci dentro quando si è in combattimento, ed è possibile tirare anche granate stordenti tramite essa.

L’unica sua pecca è che non funzionerà nelle aree non ancora coperte dalla Rete Chirale: in quel caso potrete solo trascinarla perdendo completamente la sua utilità. Nell’endgame però brillerà proprio grazie alla sua facilità d’utilizzo che permette di affrontare certe consegne con una facilità disarmante.