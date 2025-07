Death Stranding 2: come catturare le CA

Come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione, Death Stranding 2: On the Beach è un titolo davvero pieno di novità soprattutto nel suo gameplay. Oltre ad aver migliorato molto sia la componente action e stealth, sia quella delle consegne, aggiunge anche delle meccaniche inedite che ci hanno sorpreso molto la prima volta che le abbiamo scoperte.

Una di questa è la possibilità di catturare le CA per poi evocarle in proprio aiuto contro altre CA. Sappiamo cosa state pensando, sembra un po’ un Pokémon con i mostri dell’aldilà di Death Stranding e un po’ è così, anche se l’ispirazione di Kojima proviene molto probabilmente anche dai vecchi film di Kaiju, in cui mostri colossali si scontravano tra loro. D’altronde la colonna sonora che inizia quando due di queste creature si scontrano e la passione del game designer da bambino per questi film ne è la prova.

Vediamo dunque come funziona questo sistema.

Come catturare le CA in Death Stranding 2

La possibilità di catturare una CA arriverà a storia inoltrata più o meno dopo la missione 33 degli incarichi principali. Vi verrà infatti data una granata speciale chiamata Granata per cattura EX, che è la chiave per poter catturare una CA. Naturalmente si potranno catturare solo i Predatori, ossia le grosse CA che fungono da boss e compaiono dopo che verrete catturati dalle creature dell’aldilà di forma umana.

La missione in questione vi porrà di fronte a una sorta di tutorial in cui dovrete affrontare tre CA Bestia, simili a leoni: state attenti a non avvicinarvi troppo, altrimenti potrebbero stordirvi e senza troppi complimenti provare a mangiarvi, così da scatenare un Voidout e creare un cratere nella mappa.

Per catturare una CA la cosa fondamentale da fare è lanciare una delle Granate per cattura EX in bocca a quest’ultima mentre è indebolita. In pratica dovrete colpirla in bocca dopo che la sua barra della salute si sarà colorata di rosso, che solitamente accade quando è prossima a morire. Riuscire a colpire le CA in bocca con una granata è più facile a dirsi che a farsi però, dato che queste staranno spesso in movimento.

Solitamente molte di queste, una volta che la barra della salute passa da giallo a rosso, vengono stordite e cadono a terra: e questo è un momento propizio per provare a catturarle. Purtroppo può capitare che questo accada mentre sono lontane da voi, rendendo impossibile avvicinarsi prima che si riprendano.

Un’alternativa valida per stordirle è usare le Granate EX, che avrete ricevuto in Messico seguendo la trama. Queste stordiscono temporaneamente una CA, permettendovi di mirare con maggior precisione alla loro bocca. In caso potete anche usare un Cronobionte per rallentare temporaneamente il tempo e avere più tempo per colpire la loro bocca.

Una volta che sarete riusciti a far detonare la granata nella loro bocca, queste assumeranno un coloro bianco per poi svanire, al loro posto troverete un cristallo bianco che dovrete raccogliere per poterle evocare.

Come evocare una CA catturata

Una volta in possesso di un cristallo bianco, potrete evocare una CA ogni volta che volete, ma solo quando affrontate un’altra CA predatore. Ogni evocazione consumerà una parte dei vostri cristalli chirali, quindi fatene scorta dato che questi sono fondamentali anche per altri aspetti del gioco. Verso la fine del gioco, comunque dovreste averne moltissimi da parte – e avrete anche molti modi per ottenerli.

Una volta evocata una CA, questa resterà in battaglia per tre minuti prima di ritirarsi, e l’attenzione della CA nemica si concentrerà su quella evocata da voi. Ogni CA ha i propri punti di forza e punti deboli, e in generale sono davvero potenti da utilizzare, tanto da rendere buona parte degli scontri contro i mostri di catrame facilissimi, quando ne otterrete alcune davvero forti.

Come se non bastasse, se per caso una CA evocata non è riuscita a uccidere il suo nemico nei tre minuti in cui rimane in campo, una volta scomparsa potrete subito evocarne un’altra di tipo diverso che combatterà per altri tre minuti. Preparatevi dunque ad assistere a dei veri e propri scontri tra titani degni di un film di Godzilla, ma in salsa Death Stranding.