Durante il CCXP Messico, Prime Video ha diffuso il primo trailer di Gen V Stagione 2 - lo spin-off dell'acclamata The Boys - che debutterà sulla piattaforma streaming mercoledì 17 settembre con i primi tre episodi con i nuovi episodi che saranno disponibili ogni settimana fino a mercoledì 22 ottobre, ad un finale di stagione esplosivo!

In Gen V Stagione 2, la scuola è ricominciata. Mentre il resto dell'America è costretto ad adeguarsi al pugno di ferro di Homelander, alla Godolkin University il misterioso nuovo Rettore annuncia un programma di studi che promette di rendere gli studenti più potenti che mai. Cate e Sam vengono celebrati come eroi, mentre Marie, Jordan ed Emma tornano al college con riluttanza, segnate da mesi di traumi e perdite. Ma è difficile prestare attenzione alle feste e alle lezioni mentre è in corso la guerra tra umani e Supes, sia all'interno che all'esterno del campus. La banda viene a conoscenza di un programma segreto che risale alla fondazione della Godolkin e che potrebbe avere implicazioni più grandi di quanto si possa immaginare. E, in qualche modo, Marie ne fa parte.

Nel cast della seconda stagione ritroviamo Jaz Sinclair nel ruolo di Marie Moreau, Lizze Broadway in quello di Emma Meyer, Maddie Phillips nei panni di Cate Dunlap, London Thor come Jordan Li, Derek Luh come Jordan Li in forma maschile, Asa Germann nel ruolo di Sam Riordan e Sean Patrick Thomas in quello di Polarity. Al cast si aggiunge Hamish Linklater nel ruolo di Dean Cipher.

Michele Fazekas è showrunner ed executive producer. Nel ruolo di executive producer figurano anche Eric Kripke, Seth Rogen, Evan Goldberg, James Weaver, Neal H. Moritz, Pavun Shetty, Ken Levin, Jason Netter, Garth Ennis, Darick Robertson, Michaela Starr, Ori Marmur, Thomas Schnauz, Steve Boyum e Brant Engelstein. Loreli Alanís, Gabriel Garcia e Jessica Chou sono co-executive producer.