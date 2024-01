Splendide cuffie Logitech PRO X a prezzo BOMBA: -36%

Il comparto sonoro dei videogiochi è troppo importante per essere sottovalutato: ecco perché bisogna dotarsi di cuffie che siano all'altezza dell'esperienza che i nostri titoli preferiti possono offrire. A tal proposito, vi segnaliamo che in questo momento potete trovare le ottime Logitech G Pro X, tra le migliori cuffie gaming cablate che trovate sul mercato, a un prezzo davvero interessante su Amazon: si portano a casa a soli 86,59€, con un risparmio del 36% rispetto all'abituale costo di listino di 134,99€. Ma chi dovrebbe approfittarne?

Cuffie Logitech G PRO X, chi dovrebbe acquistarle?

Appassionati di videogiochi e professionisti dell'eSport sono il target ideale delle Logitech G PRO X Cuffie Gaming: queste cuffie sono state rigorosamente progettate per soddisfare le necessità dei giocatori più esigenti. Se cercate un audio impeccabile per il grado di coinvolgimento, queste cuffie vi cattureranno con il loro DTS Headphone:X 7.1 di nuova generazione che assicura una percezione spaziale acuta, permettendovi di captare ogni dettaglio sonoro con precisione chirurgica. A questo si lega l'ottima tecnologia Blue VO!CE che anima il microfono, rendendo possibili comunicazioni audio cristalline con gli altri membri del vostro team nei giochi online.

Grazie alla comoda imbottitura in memory foam rivestita in similpelle sui padiglioni, il comfort è garantito anche dopo lunghe sessioni di gioco: posso dire di avere in prima persona un paio di queste cuffie e che sono le uniche che riesco a indossare per molte ore consecutive, anche quando porto gli occhiali, senza provare fastidi o sentire un peso eccessivo sulla testa.

La qualità audio è quindi di alto livello, il microfono estremamente nitido e la comodità di uso si conferma anche nelle sessioni più lunghe: questo fa delle Logitech G PRO X – che con il cavo jack potete collegare indistintamente a PC o qualsiasi console – una scelta estremamente versatile e affidabile. E considerando che oggi si portano a casa a soli 86,53€, rispetto invece ai 134,99€, l'occasione è di quelle da non lasciarsi sfuggire.

