Le software house asiatiche negli ultimi anni stanno sorprendendo il mondo grazie a una nuova ondata di titoli dalle qualità tecniche davvero impressionanti. Giochi come Black Myth: Wukong, Stellar Blade e First Berserker: Khazan si sono dimostrati molto validi soprattutto nel comparto tecnico, e in futuro arriveranno molti altri giochi che non sembrano da meno.

Uno di questi è Crimson Desert, titolo di Pearl Abyss ormai annunciato diversi anni fa, ma che ora è – in teoria – in dirittura d’arrivo proprio quest’anno.

Questo action adventure è infatti previsto per la fine del 2025, stando alle ultime informazioni rilasciate, e non soltanto abbiamo visto molti filmati di gameplay, ma poco tempo fa abbiamo anche potuto provarlo in prima persona in una versione che ci ha fatto principalmente testare il suo combat system contro alcuni agguerriti boss.

Qui troverete tutte le informazioni dedicate a questo interessante titolo, che verranno aggiornate ogni volta che ci saranno ulteriori novità.

Che cos’è Crimson Desert?

Pensato originariamente come un prequel di Black Desert Online, il famoso MMO di Pearl Abyss, durante lo sviluppo si è scelto però di trasformare Crimson Desert in qualcosa di diverso.

Al momento non è ancora chiaro se resteranno delle connessioni con l’altro titolo della software house sudcoreana: si vocifera sia comunque ambientato nello stesso universo, ma questa informazione è ancora da confermare al 100%.

Senza alcun dubbio però non servirà aver giocato a Black Desert Online per potersi godere Crimson Desert, anche perché quest’ultimo è ormai confermato come un’esperienza principalmente single player.

Il gioco è stato svelato la prima volta nel 2019, anche se poi durante i The Game Awards del 2020 è tornato a mostrarsi con un nuovo trailer, che ha visto una grafica rinnovata rispetto al trailer di debutto. Nel corso degli anni si sono visti numerosi trailer, che oltre a mostrarci un combat system piuttosto elaborato ci hanno anche fatto vedere che il gioco è ambientato in un open world davvero molto ricco di attività, con anche alcuni rimandi a titoli come The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom e Assassin’s Creed.

Non si sa ancora quanto sarà grande il gioco, ma da quello che si può evincere dai vari trailer mostrati sembrerebbe davvero titanico.

Data di uscita e piattaforme

Al momento Crimson Desert è stato confermato per la fine del 2025, senza ancora una data precisa. Nel corso degli anni è stato rimandato più volte: staremo quindi a vedere se questa sarà la volta buona.

Per quanto riguarda le piattaforme invece, è attualmente previsto per PlayStation 5, Xbox Series S e X e PC.

Storia

Da quanto sappiamo, il gioco è ambientato nel vasto continente di Pywel, una terra di chiara ispirazione fantasy flagellata da varie guerre. La storia inizia quando il Re di Demeniss, conosciuto anche con il soprannome di Unificatore delle Terre, cade in un coma profondo.

Senza la sua importante figura il continente di Pywel cade nel caos, dato che diverse fazioni iniziano ad approfittare di questo vuoto di potere per imporre il loro dominio.

Il nostro protagonista sarà il mercenario Kliff Macduff che, durante la nostra prova, in quello che è il prologo del gioco sembra avere la peggio contro un gruppo di mercenari rivali. Sopravvissuto misteriosamente, Kliff si ritroverà invischiato in queste lotte di potere per il controllo del continente e dovrà formare una sua banda di mercenari per affrontare i vari nemici del regno, andando in giro per il mondo di gioco a cercare nuovi alleati sempre più forti.

L’ambientazione prende molta ispirazione dal fantasy classico, con la presenza di molte creature mitiche e anche della magia. Non mancheranno poi misteri legati ad antiche civiltà le cui rovine sono sparse non solo in terra ma anche nei cieli del continente.

Gameplay

Crimson Desert è un action adventure, che pone molta enfasi sui combattimenti, ma non trascura affatto anche l’esplorazione e altre attività secondarie. È ambientato in un vasto open world che dovrebbe proporre regioni molto varie per clima e conformazione.

Il combattimento di Crimson Desert, stando alla nostra prova diretta, è molto fisico e con una grande varietà di mosse da utilizzare. Kliff combatte con spada e scudo principalmente, e ancora non è chiaro se potrà utilizzare anche altre armi con un move-set diverso.

Molte le mosse a disposizione del personaggio, come affondi, cariche con lo scudo, combo di calci, prese da wrestler e molto altro ancora. Non è ancora chiaro se ci saranno anche attacchi magici o poteri speciali da utilizzare, dato il contesto fantasy del titolo.

I nemici sono molto agguerriti e le boss battle sembrano essere estremamente curate. Il gioco offrirà una gran varietà di boss, tutti unici e caratterizzati da diverse fasi in cui diventano più forti e pericolosi, mutando il loro moveset man mano che la salute diminuisce.

Per sconfiggerne alcuni serviranno dei metodi singolari, come ad esempio una boss battle contro una sorta di granchio gigante di pietra che ricorda molto gli scontri contro i colossi di Shadow of the Colossus.

Oltre ai combattimenti ci saranno poi molte altre attività da svolgere durante l’esplorazione, che vanno dalla pesca, alla cucina fino alla raccolta di diverse risorse da utilizzare anche per far crescere il proprio accampamento. Presenti anche diversi puzzle ambientali da risolvere, soprattutto in alcune aree sulle isole situate nel cielo e anche alcuni mini-giochi come il braccio di ferro.

Sembra dunque che ci sarà tanta carne al fuoco in Crimson Desert, e ancora sembra che gli sviluppatori non ci abbiano mostrato tutto quello che sarà presente all’interno del gioco.

Trailer

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati diversi trailer legati al gioco, vediamo quelli principali.

Reveal trailer

Il primo trailer mai pubblicato di Crimson Desert è stato mostrato all’evento Pearl Abyss Connect del 2019, che mostrava il titolo in una fase embrionale

TGA 2020

Il secondo trailer è stato mostrato ai The Game Awards del 2020 in cui il gioco si è mostrato in una veste molto migliorata a livello tecnico

Gameplay trailer Gamescom 2023

Dopo anni di assenza Crimson Desert è tornato a mostrarsi alla Gamescom del 2023 con un trailer focalizzato sul gameplay

Trailer Gamescom 2024

Alla Gamescom dell’anno successivo il gioco è stato presentato per la prima volta in forma giocabile (nella stessa demo da noi provata) in cui era possibile affrontare quattro diversi tipi di boss. Ognuno di questi avversari ha ricevuto un suo trailer che ne mostrava le particolarità

Gameplay generale

Qualche mese dopo la Gamescom 2024 Pearl Abyss ha rilasciato un nuovo trailer che mostrava ben 50 minuti di gameplay.

Boss Hexe Marie

Un nuovo trailer dedicato a un nuovo boss chiamato Hexe Marie, una battaglia davvero bella da vedere e unica nelle meccaniche.

Trailer finestra di lancio

Ai The Game Awards 2024 è stato mostrato un nuovo trailer in cui veniva comunicata la finestra di lancio del gioco, prevista per la fine del 2025.

Sulla pagina ufficiale di YouTube sono anche presenti alcuni video in cui gli sviluppatori raccontano meglio come hanno creato Crimson Desert.