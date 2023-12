Migliori regali di Natale per chi ha Xbox Series X|S

Natale è la festa perfetta per dimostrare di essere vicini ai propri cari, anche e soprattutto con la possibilità di fare regali a tema. L'arrivo della next-gen offre diversi spunti interessanti per poter fare regali in grado di migliorare l'esperienza di gioco, ed aiutare i vostri amici a sfruttare al meglio la loro nuova console.

Dopo avervi illustrato alcune idee dedicate a chi ha acquistato PlayStation 5, oggi ci concentreremo su cosa regalare a Natale a chi è riuscito a comprare Xbox Series X o Xbox Series S, le nuovissime console di casa Microsoft.

Cosa regalare a Natale a chi ha comprato Xbox Series X|S

Abbonamento a Xbox Game Pass Ultimate

Un must have per i giocatori

Il servizio in abbonamento di Microsoft è ormai diventato un passaggio obbligatorio per tutti i giocatori Xbox, dato che fornisce l'accesso ad un catalogo immenso di giochi, tra cui i franchise appartenenti a Microsoft.

Dunque perché non regalare voi stessi un abbonamento a Xbox Game Pass Ultimate? Gli consentirete anche di poter giocare online, di utilizzare i giochi anche sul PC e di sfruttare il servizio di giochi sul cloud per i loro dispositivi mobile. E nel caso avessero già provveduto ad abbonarsi per conto proprio, servirà semplicemente ad estendergli l'abbonamento e fargli risparmiare soldi. Con questo abbonamento non potete affatto sbagliare.

La base di ricarica doppia per Xbox Series X|S

Per non smettere mai di giocare

Non è mai bello dover interrompere una partita sul più bello a causa delle batterie scariche. Per questo per alcuni giocatori l'assenza di una batteria ricaricabile sui controller ufficiali potrebbe rappresentare un problema. Se conoscete qualcuno che rientra in questa categoria, la base di ricarica doppia per Xbox Series X|S risolverà questo inconveniente.

Questo kit ufficiale include due batterie ricaricabili, con un'autonomia che può arrivare fino a 20 ore, e quattro copri-batteria. Vi permetterà inoltre di caricare contemporaneamente due batterie o controller, consentendovi di avere un ricambio sempre pronto in casi di emergenza.

Il controller Xbox Elite Series 2

Per i giocatori professionisti

Non si può inoltre non citare il miglior controller mai realizzato da Microsoft tra i nostri suggerimenti, Xbox Elite Series 2. Disegnato originariamente per Xbox One, ma interamente compatibile anche su Xbox Series X/S, questo prezioso controller offre oltre 30 nuovi potenziali modi per migliorare il proprio gioco, tra cui citiamo la possibilità di regolare le levette e di scambiare i pulsanti.

La batteria ha inoltre un'autonomia da ben 40 ore, rendendo le vostre partite potenzialmente infinite. Un controller pensato per i giocatori più esigenti, che sicuramente vi ringrazieranno per questo bellissimo regalo.

Expansion Card Xbox da 1TB

Per conservare tutti i vostri giochi preferiti

I nuovi videogiochi hanno bisogno di sempre più spazio libero nelle console da gioco, il che può rendere complicato poter conservare tutti i propri titoli preferiti. Per i giocatori più esigenti, la soluzione ideale è dunque l'acquisto della Expansion Card Xbox di Seagate, un prodotto ufficiale che consente di espandere la memoria della console.

Utilizzarla è semplicissimo: basterà inserire la scheda nell'apposito slot su Xbox Series X|S e il gioco è fatto! Un'idea regalo utile, conveniente ed anche elegante, adatta soprattutto ai giocatori che sfruttano molto Xbox Game Pass o che acquistano spesso titoli in formato digitale.

La clip smartphone per controller Xbox

Per giocare dove vuoi

I controller ufficiali Xbox sono perfettamente compatibili col bluetooth dei vostri smartphone, permettendovi di associarli ogni volta che vorrete. Microsoft ha puntato molto sul portare i giochi sulla maggior parte dei dispositivi presenti sul mercato, come dimostra la possibilità di giocare da remoto sfruttando la propria Xbox o il servizio di cloud gaming.

La clip smartphone per controller Xbox è disegnata per trasformare il vostro dispositivo in una vera e propria console portatile, consentendovi dunque di usare il controller collegato allo smartphone in qualunque posizione. Un regalo non molto costoso, ma sicuramente gradito a chi ama muoversi un po' di più.

Scegliere il miglior regalo per chi ha Xbox Series X|S: consigli utili

Come avrete sicuramente avuto modo di notare dando un'occhiata ai principali rivenditori, esistono molteplici idee e accessori ispirati al mondo Xbox e che possono rappresentare ottime aggiunte per una migliore esperienza di gioco.

Se avete dunque ancora dubbi su come orientarvi, qui di seguito troverete alcuni utili consigli su come fare a scegliere il miglior regalo per le vostre esigenze.

Che differenza c'è tra Xbox Game Pass Core e Ultimate?

Se avete deciso di orientarvi su un abbonamento come vostra idea regalo, probabilmente avrete notato che esistono due principali tipi di abbonamento Xbox Game Pass, denominati Core e Ultimate.

Abbiamo descritto nel dettaglio le differenze in un nostro speciale dedicato, ma per riassumervi il tutto in poche e semplici parole: Xbox Game Pass Core offre l'accesso ai soli servizi multiplayer online e una selezione limitata di giochi gratis da poter scaricare, mentre il catalogo di Game Pass Ultimate è molto più elevato, aggiornato settimanalmente e include anche grandi giochi esclusivi direttamente al day-one.

Inoltre, Xbox Game Pass Ultimate offre l'accesso ai giochi gratis anche su PC, oltre a tanti altri piccoli vantaggi. Tenete dunque conto delle esigenze del giocatore che sta per ricevere il regalo — oltre che alle vostre disponibilità economiche, naturalmente — prima di scegliere il prodotto più indicato.

Ha senso acquistare un altro controller Xbox?

Un nuovo controller Xbox rappresenta sempre un regalo sensato per chiunque possieda la console di casa Microsoft: avere un dispositivo aggiuntivo permetterà infatti al giocatore di poter invitare a casa almeno un amico per giocare a molteplici titoli in cooperativa, o magari anche sfidarsi l'uno contro l'altro in titoli picchiaduro.

In questi casi, il nostro consiglio è quello di affidarvi sempre a prodotti con la licenza ufficiale — o prodotti direttamente da Microsoft, oppure presentano l'apposito bollino "Designed for Xbox" — per essere sicuri di avere una piena compatibilità con la console. Gli accessori di terze parti potrebbero infatti presentare malfunzionamenti, se non sono stati prima autorizzati.

Per quanto riguarda l'acquisto invece di controller più costosi e con opzioni aggiuntive, come ad esempio l'Elite Series 2, si tratta di regali che sicuramente faranno estremamente piacere a chi utilizza molto più spesso la sua console. Un utente occasionale, invece, potrebbe non sfruttarli pienamente: in tal caso, probabilmente sarebbe meglio orientarvi su un controller più tradizionale.

Ci sono differenze tra gli accessori per Xbox Series S e Series X?

A livello di prestazioni e design, Xbox Series X e Series S sono console molto diverse, ma compatibili con lo stesso identico catalogo di giochi. Questo significa che per la maggior parte degli accessori, come controller, cavi e schede di espansione non dovrebbe esserci alcun tipo di problema.

Tuttavia, occorre sempre tenere a mente che Xbox Series S è una console puramente digitale, dunque non è compatibile con i videogiochi in formato fisico su disco. Inoltre, alcuni accessori più particolari, come per esempio gli stand verticali, sono appositamente disegnati tenendo conto delle dimensioni e dell'estetica per le console in questione.

In altre parole, un accessorio di tipo estetico per Series S non sarà compatibile con Series X e viceversa. Se siete indecisi sul modello di Xbox del giocatore a cui dovete fare un regalo, tenete conto di questa semplice regola: se non si tratta di un accessorio che necessita di essere agganciato alla console — con unica eccezione delle Expansion Card — allora dipenderà necessariamente dal modello. In caso contrario, dovreste poter acquistare senza alcuna preoccupazione.