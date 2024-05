Console o PC? Ecco su cosa giocate di più

Era di qualche giorno fa la notizia che, numeri alla mano, segnalava come il mercato PC abbia vissuto una crescita più repentina rispetto a quello console, nel corso del 2023.

Abbiamo quindi chiesto a voi, i nostri lettori, quale sia la piattaforma su cui giocate di più, con scelte che andavano dal PC tradizionale ai PC handheld in stile Steam Deck, passando per le console e piattaforme mobile come smartphone o tablet.

Vediamo, allora, qual è stato l'esito del sondaggio.

Console sempre al primo posto

Considerando che SpazioGames.it è una testata che si concentra principalmente sul mondo console (per quello PC rimandiamo sempre al nostro sito gemello Tom's Hardware), il risultato del sondaggio non arriva proprio come una sorpresa.

Hanno scelto di votare 732 dei nostri lettori, che si sono così espressi:

Il 75% gioca primariamente su console ;

gioca primariamente su ; Il 19% gioca principalmente su PC ;

gioca principalmente su ; Il 4% gioca principalmente su PC handheld , come Steam Deck e simili;

gioca principalmente su , come Steam Deck e simili; Il 2% gioca su smartphone o tablet.

Tre giocatori su quattro tra i votanti, insomma, giocano prima di tutto su console, mentre le altre piattaforme si spartiscono il rimanente 25% dei voti espressi. Sommando il PC tradizionalmente inteso e i PC handheld, le piattaforme assimilabili a computer arrivano a un totale del 23%, mentre tra il nostro pubblico il panorama mobile si accontenta di una percentuale molto esigua di preferenze.

È anche vero che il sondaggio chiedeva quale fosse la propria piattaforma principale, quindi questo non significa che tutti coloro che ne hanno votato una non giochino anche su un'altra (come lo smartphone, appunto).

Considerando che il mercato console sta vivendo una certa crisi d'identità che sta portando a cambiamenti importanti, come le esclusive che arrivano su piattaforme diverse o su PC, o indiscrezioni su console potenziate mentre si vive un anno di magra per le uscite first-party, sarà interessante scoprire se e come queste abitudini dei videogiocatori cambieranno da qui a qualche anno.

Intanto, vi ringraziamo per aver partecipato al sondaggio!