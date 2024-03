Classic Games Collection di Disney non è mai costato così POCO! Solo 19€!

Per gli amanti dei videogame che rimpiangono i tempi d'oro dei classici Disney, Amazon propone un'affare da non perdere: la Classic Games Collection di Disney per Nintendo Switch è ora accessibile a un prezzo di soli 19,99€, rispetto al prezzo originale di 34,99€, permettendovi di godere di uno sconto del 43%. Questo pacchetto unico include i leggendari giochi di Aladdin, Il Re Leone e Il Libro della Giungla.

Eccezionalmente, vengono proposte entrambe le versioni dei giochi di Aladdin per le console a 16 bit, con una risoluzione grafica rinnovata a 1080P per adattarsi ai moderni display HD, filtri personalizzabili per emulare l'esperienza dei vecchi televisori CRT, e l'opzione di riavvolgere il gioco in tempo reale. Non lasciatevi sfuggire la chance di esplorare queste storie indimenticabili in una qualità superiore e di arricchire la vostra collezione per Nintendo Switch con questi titoli iconici.

Classic Games Collection di Disney per Nintendo Switch, chi dovrebbe acquistarla?

Ideale per chi è alla ricerca di un nostalgico ritorno all'epoca d'oro dei 16 bit, questa raccolta presenta entrambe le edizioni dei giochi di Aladdin, sia per Super NES che per Sega Mega Drive, mantenendo la loro essenza originale ma abbelliti con grafiche aggiornate e funzioni contemporanee. La funzionalità di rewind-game è una benedizione per navigare attraverso le sezioni più ardue dei giochi senza frustrazioni.

La collezione offre la possibilità esclusiva di immergersi nuovamente nelle avventure più emblematiche di Disney comodamente dal proprio soggiorno: si rivela l'opzione ideale sia per i fan di vecchia data sia per i nuovi giocatori, grazie ai contenuti inediti e alle migliorie apportate per assicurare divertimento sia in solitaria sia in famiglia.

Con un prezzo speciale di 19,98€, rispetto al costo iniziale di 34,99€, questa offerta costituisce un'opportunità imperdibile per riscoprire tre dei classici Disney più amati in una veste aggiornata. Vi incoraggiamo caldamente a sfruttare questa offerta per integrare un pezzo di storia videoludica nella vostra libreria o per introdurre le generazioni future alle magiche vicende dei vostri eroi Disney preferiti.

Vedi offerta su Amazon