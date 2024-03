CHE BOMBA! Avatar: Frontiers of Pandora a SOLI 45€!

Tra le tante offerte di Primavera Amazon disponibli fino al 25 marzo, spicca una promozione interessante per i videogiocatori. Infatti, grazie a un corposo sconto del 25% offerto dallo store, oggi avete la possibilità di recuperare la Limited Edition di Avatar: Frontiers of Pandora per PS5 a soli 44,99€, anziché 59,99€. Questo speciale sconto vi consentirà di immergervi nello splendido mondo di Pandora, esplorare ambienti mozzafiato e affrontare emozionanti sfide avvalendovi di equipaggiamenti unici. Ricordate, questa edizione limitata è disponibile fino a esaurimento scorte, approfittatene prima che sia troppo tardi!

Limited Edition di Avatar: Frontiers of Pandora per PS5, chi dovrebbe acquistarla?

L'offerta sulla Limited Edition di Avatar: Frontiers of Pandora rappresenta un'occasione da non lascarsi scappare, soprattutto per gli appassionati dell'universo creato da James Cameron e per i giocatori alla ricerca di un'esperienza immersiva in mondi ricchi di dettagli e avventure. Come abbiamo visto nella nostra recensione, questo gioco è consigliato a chi ama esplorare scenari mozzafiato e interagire con un ecosistema unico, con sfide entusiasmanti e la possibilità di superare finalmente la frontiera occidentale di Pandora.

Con questa edizione limitata, otterrete gratuitamente i pacchetti Guerriero Aranahe e Cacciatore Sarentu, nuove armi uniche e un set di equipaggiamento per il personaggio.

Il gioco vi consente di esplorare Pandora, di affrontare le sfide con armi tradizionali na'vi o moderne armi da fuoco umane e di volare sull'immensa frontiera occidentale con la vostra banshee. Disponibile sia in modalità single player che coop online, la Limited Edition offre la possibilità di godersi appieno l'univeso di Avatar con alcune aggiunte molto interessanti e in grado di rendere l'avventura ancora più avvincente.

Oggi, grazie allo sconto del 25% offerto da Amazon, potete recuperare la Limited Edition di Avatar: Frontiers of Pandora al prezzo speciale di 44,99€!

Vedi offerta su Amazon