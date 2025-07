Bandai ha ufficialmente aperto i preordini per una nuova e attesissima action figure della linea SH Figuarts dedicata a Casca, uno dei personaggi più amati e rappresentativi dell’universo narrativo di Berserk, opera cult del compianto Kentaro Miura. La figure è proposta nella versione appartenente all’Armata dei Falchi (Band of the Hawk), il leggendario gruppo di mercenari guidato da Griffith, in cui Casca ha ricoperto un ruolo di primo piano.

Casca - SH Figuarts

Questa nuova proposta di Tamashii Nations si distingue per l'elevata qualità costruttiva e per la cura nei dettagli, due elementi che da sempre contraddistinguono la linea SH Figuarts. Alta circa 14,5 cm, la figure riproduce fedelmente l’aspetto della giovane guerriera durante il periodo in cui militava nell’Armata dei Falchi, con una resa estetica che punta a catturare il suo carisma e la determinazione che l'hanno resa uno dei volti simbolo della saga.

Realizzata principalmente in PVC, la figure include un mantello in tessuto che garantisce maggiore realismo visivo e una migliore posizionabilità, rendendo possibile ricreare numerose pose dinamiche ispirate alle scene più iconiche del manga e dell’anime. Non mancheranno, come da tradizione per la linea, accessori e parti intercambiabili per valorizzare al massimo le possibilità espositive.

Data di uscita

Il distributore ufficiale per l’Italia, Cosmic Group, ha già reso disponibile la figure in preordine. Il lancio è previsto per gennaio 2026 sul mercato giapponese, mentre la distribuzione europea, e quindi anche italiana, è attesa per il mese di marzo 2026. Il prezzo indicativo per il nostro territorio sarà di 75,00 euro.

Con questa nuova uscita, Tamashii Nations amplia ulteriormente la selezione di personaggi tratti da Berserk, dimostrando ancora una volta l’interesse crescente verso una delle opere dark fantasy più influenti degli ultimi decenni. La figure di Casca si presenta così come un’aggiunta imprescindibile per tutti i collezionisti appassionati della saga e delle produzioni SH Figuarts.