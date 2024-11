Black Friday: Logitech G G713 a PREZZO SHOCK per i veri gamer!

Continua la settimana del Black Friday su Amazon, offrendo sconti imperdibili su una vasta gamma di prodotti. Tra le offerte più interessanti, spicca la tastiera da gaming Logitech G G713, ora disponibile a soli 113,99€, con uno sconto del 40% rispetto al prezzo precedente di 189€. Per scoprire altre promozioni, vi invitiamo a visitare il nostro articolo dedicato alle migliori offerte del Black Friday.

Logitech G G713, chi dovrebbe acquistarla?

Logitech G G713 è una tastiera meccanica cablata progettata per soddisfare le esigenze dei gamer più esigenti. Dotata di switch lineari GX Marrone, offre una risposta tattile precisa e silenziosa, ideale per sessioni di gioco prolungate. Il design compatto senza tastierino numerico (TKL) consente di risparmiare spazio sulla scrivania, mentre l'altezza regolabile permette di adattare la tastiera alle proprie preferenze ergonomiche.

Uno degli elementi distintivi della G713 è l'illuminazione RGB LIGHTSYNC, che offre effetti luminosi personalizzabili sia per singolo tasto che perimetrali. Grazie al software Logitech G HUB, è possibile configurare animazioni e colori per creare un'atmosfera di gioco immersiva. Il poggiapolsi incluso, dalla forma ispirata a una nuvola, aggiunge un ulteriore livello di comfort, permettendo di giocare per ore senza affaticare i polsi.

La connettività USB-C garantisce una trasmissione dati stabile e veloce, eliminando eventuali ritardi o interferenze. Inoltre, la tastiera è dotata di controlli multimediali dedicati, inclusa una rotellina per la regolazione del volume, che facilitano la gestione di musica e audio durante il gioco.

Per chi desidera personalizzare ulteriormente la propria postazione, Logitech offre accessori opzionali come copritasti e piastre superiori in diverse colorazioni, tra cui Pink Dawn e Green Flash, venduti separatamente. La G713 fa parte della Aurora Collection, una linea di prodotti che include anche le cuffie G735 e il mouse G705, tutti caratterizzati da un design elegante e coordinato.

Questa offerta rappresenta un'opportunità unica per arricchire la propria esperienza di gioco con una tastiera di alta qualità a un prezzo vantaggioso. Non lasciatevi sfuggire l'occasione di acquistare la Logitech G G713 a soli 113,99€ durante la settimana del Black Friday su Amazon.

