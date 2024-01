SVUOTATUTTO AMAZON: Avatar Frontiers of Pandora Gold Edition in sconto del 18%!

Per gli appassionati dell'universo di Avatar e dei giochi d'avventura, la proposta di Amazon per la Gold Edition di Avatar: Frontiers of Pandora per Xbox Series X è un'occasione da non perdere. Proposto a soli €89,98, anziché €109,98, questo titolo offre un'immersione completa nel suggestivo mondo di Pandora, con uno sconto del 18% che lo rende ancora più allettante. Se desiderate vivere un'avventura unica, esplorando paesaggi mozzafiato e interagendo con la ricca biodiversità di Pandora, questa è la vostra occasione.

Avatar: Frontiers of Pandora Gold Edition, chi dovrebbe acquistarlo?

Se siete alla ricerca di un'esperienza di gioco che vi permetta di evolvere un personaggio secondo lo stile che più vi aggrada, allora immergetevi in questa avventura dove potrete potenziare abilità e armi, spaziando dalla maestria dell'arco na'vi ai futuristici fucili d'assalto, per una sfida che soddisferà ogni vostra aspettativa bellica digitale.

La Gold Edition con Season Pass promette un'avventura prolungata con due pacchetti Storia aggiuntivi e molto altro ancora. Questa edizione è perfetta per chi non si accontenta e vuole esplorare ogni angolo della frontiera occidentale di Pandora, sia da solo in modalità giocatore singolo, sia in compagnia grazie alla modalità coop a due giocatori. Se aspirate a diventare degli Eredi di due mondi in questo epos virtuale, la Gold Edition vi catturerà con lo spirito di scoperta e l'intensità collaborativa, il tutto ora disponibile a un prezzo speciale.

Avatar: Frontiers of Pandora Gold Edition è disponibile al prezzo di soli €89,98, rispetto a quello originale di €109,98. Vi consigliamo di non perdere questa occasione per un'esperienza di gioco ampliata e ricca di sfide che vi cattureranno dal primo istante.

