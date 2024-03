Asus Vivobook 15, CHE PREZZO! Su Amazon risparmi il 22%

Sono finalmente iniziate le offerte di primavera di Amazon, che in questi giorni offrono agli abbonati Prime l'opportunità di beneficiare di sconti imperdibili su una vasta selezione di prodotti, tra cui l'ottimo computer portatile Asus Vivobook 15. Sottile e finemente progettato, con un design pulito che lo rende ideale per l'uso scolastico e lavorativo, questo notebook offre un'esperienza visiva senza confronti grazie al suo display NanoEdge e al pannello FHD con rivestimento antiriflesso. L'hardware integrato fornisce la potenza necessaria per svolgere le attività quotidiane, come la navigazione web, la creazione di documenti e fogli di calcolo e la riproduzione dei vostri contenuti in streaming preferiti.

Oggi, grazie a uno sconto del 22% su Amazon, potete acquistarlo per soli 579€, risparmiando una considerevole somma rispetto al prezzo originale di 743€.

Asus Vivobook 15, chi dovrebbe acquistarlo?

Asus Vivobook 15 è progettato per soddisfare le esigenze di professionisti e studenti che cercano un laptop in grado di adattarsi sia all'ambiente lavorativo che ai momenti di relax, senza compromessi. Dotato del processore Intel Core i5 di dodicesima generazione, 16GB di RAM e un SSD PCIE da 512GB, offre prestazioni fluide e affidabili, rendendolo ideale per gestire lunghe sessioni di lavoro o studio senza intoppi. Il display FHD con tecnologia NanoEdge assicura un'esperienza visiva coinvolgente, mentre la tastiera retroilluminata garantisce comfort d'uso in qualsiasi condizione di illuminazione.

Inoltre, la cerniera lay-flat a 180° semplifica la condivisione dello schermo durante riunioni o collaborazioni di gruppo, mentre la tecnologia ASUS Antimicrobial Guard Plus protegge la superficie del notebook, garantendo non solo potenza e versatilità, ma anche sicurezza e igiene. Ideale per gli utenti che cercano un laptop dal design elegante, adatto sia alla produttività che al tempo libero, questo dispositivo si dimostra estremamente versatile e offre un ottimo rapporto qualità-prezzo.

L'attuale offerta di primavera su Asus Vivobook 15 rappresenta un'opportunità eccellente per chi cerca un dispositivo affidabile, potente e conveniente. Con una combinazione di componenti hardware di qualità, funzionalità avanzate per la sicurezza e un design distintivo, si adatta perfettamente alla produttività quotidiana e al tempo libero. Il suo prezzo competitivo, unito alle sue caratteristiche avanzate, lo rende una scelta consigliata sia per i professionisti che per gli appassionati di tecnologia. Oggi, grazie a uno sconto del 22% su Amazon, è ancora più conveniente, con un prezzo ridotto da 743€ a soli 597€.

Vedi offerta su Amazon