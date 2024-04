WOW! Notebook Asus TUF SCONTATO di 100€ rispetto al suo minimo storico!!

Siete alla ricerca di un nuovo notebook da gaming ma avete un budget limitato? Oggi vi proponiamo un'offerta Amazon che fa al caso vostro! Lo store ha recentemente ridotto il prezzo del modello ASUS TUF Gaming A15 di ben 100€ rispetto alla sua miglior offerta precedente. Questa significativa riduzione porta il prezzo del notebook a soli 899€, un'opportunità da non lasciarsi sfuggire. Dotato del processore AMD Ryzen 5 7535HS e della scheda grafica Nvidia RTX 4050, questo portatile offre prestazioni di alto livello garantendo un'esperienza di gioco fluida e coinvolgente.

ASUS TUF Gaming A15, chi dovrebbe acquistarlo?

ASUS TUF Gaming A15 è consigliato agli appassionati di gaming in cerca di un notebook potente e versatile per affrontare le sessioni di gioco più impegnative. Dotato del processore AMD Ryzen 5 7535HS e della scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 4050, questo modello offre prestazioni di alto livello, sia per i giochi più recenti sia per lavori di grafica intensiva.

Dotato di 16GB di RAM e di un SSD PCIe da 512GB, ASUS TUF Gaming A15 offre ampio spazio di archiviazione e velocità per caricare e giocare senza interruzioni. Questo notebook non solo soddisfa le esigenze degli appassionati di gaming, ma è anche ideale per creatori di contenuti e professionisti che necessitano di un dispositivo affidabile e performante. Il display da 15,6" con trattamento Antiglare e tecnologia Adaptive-Sync, che offre una frequenza di aggiornamento di 144Hz, assicura una qualità visiva superiore per qualsiasi tipo di contenuto.

Inoltre, il notebook presenta una tastiera ottimizzata per il gaming con retroilluminazione RGB e un sistema di cancellazione del rumore basato sull'intelligenza artificiale; tutte caratteristiche che lo rendono ideale non solo per lunghe sessioni di gioco, ma anche per intense ore di lavoro o per il divertimento multimediale. Proposto a 899€, offre un ottimo rapporto qualità-prezzo per gli utenti alla ricerca di un notebook da gaming di fascia medio-alta.

