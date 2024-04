A Total War Saga: Troy - Limited Edition in OFFERTA a 9€! -30%!

Non perdete l'occasione di immergervi nella mitica guerra di Troia con A Total War Saga: Troy - Limited Edition, disponibile oggi su Amazon a soli 9,77€ grazie alla Gaming Week. Questa edizione esclusiva include contenuti speciali come DLC Amazon, Steelbook, 10 Art card e un poster. Originariamente offerto a 14,03€, ora potete risparmiare il 30% sul suo prezzo originale. Rivivete il conflitto epico dell'età del bronzo, utilizzate strategia e diplomazia per costruire il vostro impero e scoprite la linea sottile tra mito e realtà in questo straordinario gioco di strategia real-time. Un'offerta imperdibile per tutti gli appassionati di storia antica e giochi di strategia.

A Total War Saga: Troy - Limited Edition, chi dovrebbe acquistarlo?

A Total War Saga: Troy (ecco la nostra recensione) è un'esperienza di gioco consigliata per gli appassionati di strategia e per le persone che nutrono un interesse particolare per la storia antica e la mitologia. Offrendo la possibilità di rivivere la leggendaria guerra di Troia, il gioco si posiziona come un caposaldo per gli amanti delle narrazioni epiche e dei conflitti imponenti ricreandoli con una fedeltà e un realismo senza precedenti. Grazie alla sua edizione limitata, che include contenuti speciali come: DLC Amazon, Steelbook, 10 Art card e un poster, questo titolo diventa un pezzo da collezione imperdibile.

Particolarmente adatto ai giocatori dai 16 anni in su che desiderano immergersi in battaglie spettacolari in tempo reale e esplorare la complessa rete di strategie, diplomazia e conquista dell'epoca dell'età del bronzo, A Total War Saga: Troy - Limited Edition offre una prospettiva unica sulla celebre storia troiana, permettendo di sperimentare sia il punto di vista greco che quello troiano.

Per chi è affascinato dal tentativo di distinguere tra realtà e mito nella narrazione della guerra di Troia e per i fan del franchise Total War, questa edizione limitata proposta a 9,77€ rispetto al prezzo originale di 14,03€, rappresenta un'occasione imperdibile per arricchire la propria collezione di giochi con un titolo di valore storico e ludico ineguagliabile.

