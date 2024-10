8Bitdo Ultimate Chongyun Edition: il controller perfetto per ogni fan di Genshin Impact, oggi IN SCONTO!

Se siete appassionati di Genshin Impact e state cercando un controller di alta qualità, questa offerta su Amazon è l'occasione perfetta. Grazie a uno sconto del 17%, potete acquistare l'8Bitdo Ultimate Chongyun Edition a soli 49,99€, rispetto al prezzo originale di 59,99€. Si tratta di un controller wireless con licenza ufficiale Genshin Impact, progettato per offrire un’esperienza di gioco ottimale su diverse piattaforme, incluso PC Windows, Steam Deck, Android, e dispositivi Apple come iPhone, iPad, macOS e Apple TV. Inoltre, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori controller gaming per ulteriori consigli.

8Bitdo Ultimate Chongyun Edition, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo controller è particolarmente speciale grazie al suo tema ispirato al personaggio Chongyun, uno dei protagonisti più amati del mondo di Genshin Impact. Fa parte di un bundle esclusivo da collezione, che include un set regalo di 7 pezzi, tra cui una custodia da viaggio, un portachiavi, un magnete per il frigorifero e coperture per joystick, rendendo l’acquisto ancora più interessante per i collezionisti e i fan del gioco​.

Oltre al design accattivante, l'8Bitdo Ultimate Chongyun Edition garantisce un’ottima performance grazie a diverse modalità di connessione: 2.4G, Bluetooth e via cavo. È dotato di una dock di ricarica multifunzionale, che non solo mantiene il controller sempre carico, ma estende anche il segnale per una connessione stabile e ininterrotta durante le vostre sessioni di gioco​.

Questo modello include anche due pulsanti posteriori programmabili e un pulsante per il cambio rapido dei profili personalizzati, permettendovi di gestire fino a tre configurazioni diverse, ideali per chi ama variare stili di gioco​.

Il controller offre un'ergonomia moderna e un'interfaccia intuitiva, rendendolo adatto non solo per il gaming su PC, ma anche per l'uso su piattaforme mobili. Insomma, un'ottima scelta per chi desidera un controller versatile, stiloso e funzionale, con il vantaggio di un importante sconto.

