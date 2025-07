Antoine Bauza

Hanabi è nato più come un esperimento di design che come un gioco destinato alla pubblicazione.

Era uno dei miei primi progetti e ha richiesto molto tempo per prendere forma. Nella prima edizione erano presenti due giochi: Hanabi & Ikebana. Ikebana è nato per primo, era competitivo e basato sul rischio calcolato e la collezione di elementi.



Ma non lo ritenevo abbastanza forte per il mercato, così ho creato due giochi con gli stessi componenti.

L’idea per Hanabi è nata da una frase di mia moglie: “Perché non fai un gioco cooperativo? Ti piacciono così tanto.” Hanabi è quasi finito in pochi giorni dopo quella frase. Era un design particolare, non sapevo se sarebbe piaciuto, ma tanto con due giochi in uno nessuno si sarebbe lamentato, giusto?