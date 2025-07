Attraverso il suo sito ufficiale Edizioni Star Comics ha reso ufficiali i fumetti in uscita a agosto 2025. Da segnalare il box Premium Collection di Magic Knight Rayearth delle Clamp con la riedizione del manga in 3 volumi e il ritorno in libreria di un classico della bande dessinée ovvero I Puffi di Peyo.

Magic Knight Rayearth – Clamp Premium Collection Cofanetto Box (Vol. 1-3)

Hikaru, Fu e Umi, durante una gita alla Tokyo Tower, vengono trasportate nel magico mondo di Cefiro, dove devono salvare la principessa Emeraude, rapita dal sacerdote Zagato. Nei panni di Cavalieri Magici, affronteranno pericoli con l’aiuto dei Managuerrieri. La Clamp Premium Collection ripropone questo classico maho shojo (manga per ragazze in cui la magia ha un ruolo determinante)! Una riedizione di pregio in tre volumi, con testi riveduti e corretti e illustrazioni di copertina ridisegnate dalle stesse autrici: luce, acqua e vento splendono di una nuova energia e sono pronti a combattere!

Demon Slayer – Kimetsu No Yaiba – TV Anime Official Characters Book 5

Crescenti Daki e Gyutaro. All’interno troverete pagine sia a colori che in bianco e nero e una splendida raccolta di curiosità, schede, interviste, gallery e altri preziosi contenuti tutti da scoprire che vi permetteranno di approfondire la conoscenza dei vostri personaggi preferiti! Alla fine del volume un simpatico quiz con il quale stabilire in quale rango della Squadra Ammazza Demoni potreste essere assegnati! E in allegato anche dei simpatici sticker e un fantastico e coloratissimo mini-poster!

I Puffi Volume 1

In un villaggio fatto di piccole case a forma di fungo vive un popolo di minuscole creature blu: sono i Puffi! Star Comics presenta l’indimenticabile serie con le avventure dei piccoli esserini blu che hanno segnato l’infanzia di una generazione! A impreziosire questa riedizione, la traduzione dal francese di Fabrizio Mazzotta, storica voce di Puffo Tontolone. Puffare!

Solo Leveling 24

Dopo aver assunto la pienezza dei poteri del Monarca delle Ombre, Jinwoo affronta gli altri due Monarchi che l’hanno “ucciso” in un combattimento senza esclusione di colpi a Seul. Riuscirà a sconfiggere i nemici e a ricongiungersi con il padre? Cosa sta per emergere dal gigantesco gate sopra la città?

Super Dragon Ball Heroes – Ultra God Mission!!! 3

Cosa sarà il misterioso “Fattore Oscuro” iniettato dai nemici?! La forsennata corsa alla conquista del tempo di Aios rischia seriamente di stravolgere gli equilibri già delicati dell’universo e i nostri guerrieri dovranno prepararsi a una battaglia ben più dura di quanto già annunciato…

Edizioni Star Comics - il calendario completo di agosto 2025

26 agosto