Prime Video ha diffuso le novità in arrivo in streaming a giugno 2025. Da segnalare la serie animata italiana Il Baracchino, le Stagione 11 e 12 di One Piece e Kraven Il Cacciatore, il film Marvel/Sony.

Accedi a Prime Video con il tuo abbonamento Amazon Prime

Il Baracchino - 3 giugno

Il Baracchino, un ex tempio della comicità e mecca di ogni aspirante comico, ora è in rovina. Maurizio (Lillo Petrolo), il proprietario stanco e disilluso, è pronto a chiudere, ma Claudia (Pilar Fogliati) un'aspirante art-director idealista, non si arrende. Con una visione audace, organizza una serata Open Mic per rilanciare il locale, reclutando un gruppo di comici stravaganti e improbabili: Luca (Luca Ravenna), un piccione tabagista dall’umorismo caustico, Leonardo Da Vinci (Edoardo Ferrario), il genio boomer, John Lumano (Daniele Tinti), un umano assolutamente normale, Marco (Stefano Rapone) il tristo mietitore in persona, Noemi Ciambell (Michela Giraud), un dolcetto dalla glassa amara, e Tricerita (Yoko Yamada), una triceratopo punk con eco-ansia. Insieme a loro, e con l'aiuto di Gerri il tuttofare (Salvo Di Paola), dell’ex comico sornione Larry Tucano (Pietro Sermonti) e di Donato (Frank Matano), una ciambella con un vuoto dentro, Claudia si lancia nell’impresa impossibile di riportare il Baracchino ai giorni di gloria.

Pesci Piccoli Stagione 2 - 13 giugno

La serie con protagonisti i The Jackal (Ciro Priello, Fabio Balsamo, Aurora Leone, Gianluca Fru) e una piccola (e sgangherata) agenzia pubblicitaria che continua a crescere, torna con la seconda, attesissima stagione. Greta (Martina Tinnirello) spinge l’azienda verso sfide su scala nazionale con la complicità del producer Fabio. Aurora supera un addio e si concentra sulla sua carriera, Fru e Ciro affrontano i loro traumi imparando sempre più ad accettarsi. La seconda stagione di Pesci Piccoli si immerge nel racconto dei molteplici modi di accettare una vita diversa dai modelli di perfezione con cui i millennial sono cresciuti.

One Piece Stagione 11 - 20 giugno

La Stagione 11 comprende gli episodi dal 382 al 407 ed è la Saga dell'arcipelago Sabaody. Con lo scopo di raggiungere l'Isola degli uomini-pesce, la Ciurma di Cappello di Paglia viene accompagnata da Hacchan e Kayme all'arcipelago Sabaody in cerca di un rivestitore che prepari la loro nave al viaggio sottomarino.

One Piece Stagione 12 - 20 giugno

La Stagione 12 comprende gli episodi dal 408 al 421 ed è la Saga dell'Isola delle Donne. Monkey D. Rufy è stato separato dal resto della Ciurma di Cappello di Paglia da Orso Bartholomew, ritrovandosi su Amazon Lily, un'isola abitata esclusivamente da donne.

Head over Heels - 23 giugno

Park Seong-A (Cho Yi-hyun) è una studentessa delle superiori di giorno e una sciamana di notte. Si sente bloccata in una routine, finché non incontra il bellissimo studente appena trasferito Bae Gyeon-U (Choo Young-woo). Gyeon-U è eccezionalmente attraente, ma è vittima di un destino sfortunato. Nella visione sciamanica di Seong-A, Gyeon-U appare capovolto, segno che la sua morte è imminente. Seong-A si innamora perdutamente di Gyeon-U e giura di salvargli la vita.

Kraven Il Cacciatore - 27 giugno

Kraven - Il Cacciatore racconta la violenta storia della nascita e del destino di uno dei villain più iconici della Marvel. Aaron Taylor-Johnson interpreta Kraven, un uomo la cui complessa relazione con il suo spietato padre, il gangster Nikolai Kravinoff (Russell Crowe), lo conduce su un cammino di vendetta con conseguenze brutali, motivandolo a diventare non solo il più grande cacciatore del mondo, ma anche uno dei più temuti.