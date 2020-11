Arrivano le offerte del Black Friday di Mediaworld!

La nota catena MediaWorld ha lanciato la promozione “Black Friiiiiday” che, fino al prossimo 18 novembre, consente di acquistare tantissimi prodotti a prezzo scontato appartenenti alle più disparate categorie.

Tra questi, troviamo lo XIAOMI Redmi Note 9 Pro, smartphone della casa cinese dotato da una quad camera flagship, con la fotocamera principale di 64MP, accompagnata da un obiettivo grandangolare, un obiettivo macro ed un sensore di profondità, che vi garantiranno sempre il miglior risultato ad ogni scatto. La fotocamera ad altissima risoluzione di XIAOMI Redmi Note 9 Pro, e le ottimizzazioni AI ti assicurano scatti perfetti in ogni momento. XIAOMI Redmi Note 9 Pro è equipaggiato con il SoC Qualcomm Snapdragon 720G, che offre prestazioni migliorate rispetto a Snapdragon 712 in tutti i campi, da CPU, GPU ed AI. Grazie alla batteria integrata da 5.020mAh, il dispositivo è in grado di offrire un’autonomia davvero elevata e con una ricarica ultra rapida da 30W.

Solitamente XIAOMI Redmi Note 9 Pro viene proposto a 299,90€, ma attualmente potete acquistarlo a soli 235€.

Se non avete ancora acquistato una console Nintendo Switch e volete comprare la variante Lite magari in bundle con un ottimo gioco, attualmente Nintendo Switch Lite in colorazione Turchese con The Legend of Zelda: Link’s Awakening viene proposta a soli 259€. A differenza della sua versione “standard”, Nintendo Switch Lite è una console totalmente portatile, che rinuncia ai Joy-Con e al collegamento al televisore di casa tramite dock, includendo i controlli direttamente sulla macchina e limitando l’ingresso USB esclusivamente allo scopo di ricarica. Il dispositivo ha dimensioni più contenute e può essere trasportato facilmente in giro, i suoi colori opachi sopravvivono incolumi alle ditate e le plastiche consentono di avere una presa decisa.

Di seguito trovate una nostra selezione, ma vi consigliamo anche di consultare la pagina della promozione per il catalogo completo.

Offerte del Black Friday di Mediaworld – La nostra selezione