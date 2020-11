Arrivano le nuove offerte Razer di Amazon!

Amazon ha lanciato una serie di offerte dedicate a vari accessori gaming del noto produttore Razer che sicuramente potranno aiutare i giocatori a migliorare le proprie performance nei titoli più impegnativi.

Come ben saprete, infatti, qualsiasi gamer che si rispetti dovrebbe possedere una postazione all’altezza e dotata dei “ferri del mestiere” adatti per riuscire ad avere la meglio sui nemici o i propri avversari durante le partite online.

Partiamo con il controller wireless Raiju Ultimate Edition firmato da Razer dispone di un controllo semplificato tramite l’app mobile e di pulsanti azione mecha-tattili che offrono una sensazione tattile piacevolmente ammortizzata. I pulsanti supplementari offrono un controllo ottimale, mentre il layout ergonomico dei pulsanti multifunzione è pensato per garantire un’alta personalizzazione.

L’applicazione prevede l’utilizzo di dispositivi mobile equipaggiati con iOS 9.9 o Android 6.0 (o superiore), mentre potrete usare il controller sia su PS4 che su PC (Windows 7 e versioni successive). Si tratta del primo controller di Razer ad offrire sia la connessione Bluetooth come i regolari pad PlayStation che cablata per una reattività massima dei comandi. Il cavo staccabile è in fibra intrecciata leggera da 2m con connettore micro-USB. La funzione cambio modalità ti permette di scegliere facilmente fra tre modalità di connessione: PS4, USB e PC. Ciò rende incredibilmente efficiente il ri-accoppiamento quando si cambia dispositivo.

Il Raiju Tournament Edition offre un controllo totale con 4 pulsanti multifunzione ri-assegnabili e l’Hair Trigger Mode per fare fuoco rapidamente, una modalità progettata per i giocatori attenti perfino al millisecondo. L’ Hair Trigger Mode fa sì che gli interruttori meccanici riducano significativamente la distanza di percorso dei due grilletti principali, supportando un’azione di fuoco rapido che vi permetterà di acquisire un vantaggio competitivo.

Solitamente il controller wireless Raiju Ultimate Edition viene proposto a 199,99€, ma oggi potrete portarvelo a casa a soli 145,99€, con uno sconto del 27%.

Continuiamo con il mouse Basilisk Ultimate, dotato del Focus+ Optical Sensor da 20.000 DPI, il medesimo del Razer Viper Ultimate. Oltre alle specifiche di sensore attualmente più elevate sul mercato, dispone di nuove funzionalità intelligenti come Smart Tracking, Asymmetric Cut-Off e Motion Sync per una maggiore precisione di tracciamento.

L’ergonomico Basilisk Ultimate dispone di ben 11 pulsanti programmabili, tra cui la paletta multifunzione per consentire ai gamer di svariare tra funzionalità e impostazioni di gioco in modo rapido e semplice. Il dispositivo presenta 14 zone di illuminazione Razer Chroma RGB con ogni LED programmabile individualmente in Chroma Studio, per un gameplay perfettamente illuminato.

Solitamente il mouse Basilisk Ultimate viene proposto a 199,99€, ma oggi potrete portarvelo a casa a soli 145,99€, con uno sconto del 27%.

Vi invitiamo, infine, a dare un’occhiata a tutte le altre offerte Amazon relative ai prodotti Razer, mentre di seguito trovate una selezione di quelle più interessanti.

