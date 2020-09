Approfitta delle offerte Amazon sui prodotti Calvin Klein!

Uno dei marchi di moda più celebri al mondo è protagonista di una nuova promozione su Amazon: Calvin Klein mette a disposizione dei suoi appassionati o di chi semplicemente ha bisogno di rifarsi il guardaroba tanti prodotti a prezzi scontati, ma affrettatevi – le offerte sono a tempo limitato!

Tra i prodotti più richiesti dagli utenti Amazon figurano sicuramente le magliette Calvin Klein, con il logo ben in vista o a coprire l’intero fronte del prodotto, a testimonianza dell’iconicità di questo storico brand. I prezzi su questo tipo di capo partono da 12,73 € a salire con una t-shirt uomo con il logo istituzionale core sul fronte.

CK One è invece una fragranza giovane pensata per uomini e donne, appartiene a tutti. Lanciato nel 1994 eppure ancora estremamente moderno, il profumo CK One è sempre attuale, e adesso potete farlo vostro con uno sconto sulla confezione da 200 ml.

Se siete alla ricerca di rifornimenti per l’intimo e ne volete di ottima fattura, gli slip in pacco da 3 ora scontati sono un’ottima occasione. Potete farli vostri, anche in formato boxer, ad un prezzo scontato in decine di combinazioni di colori diverse, per tutti i gusti.

Infine, Calvin Klein Jeans propone a prezzo scontato anche la sua iconica cintura uomo, che è disponibile per un periodo di tempo limitato a partire da 31,15 €. Sono selezionabili varie taglie, per cui non c’è timore di non trovare la propria misura.

La caccia ai migliori prodotti brandizzati Calvin Klein su Amazon non finisce qui, però: sul negozio online potete trovare la lista completa dei prodotti scontati, mentre di seguito vi proponiamo quelli che abbiamo selezionato per voi.

Maglie, cinture, slip, profumi Calvin Klein scontati su Amazon

Altre offerte Amazon