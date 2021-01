Apple iPhone, iPad, MacBook e Airpods Pro in sconto tra le offerte del Solo per oggi Mediaworld

Tornano anche oggi, giovedì 21 gennaio 2021, le migliori offerte del giorno proposte dalla nota catena Mediaworld con la promozione “Solo per oggi Mediaworld” che, come al solito, abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

La giornata di oggi è completamente dedicata ai dispositivi della nota casa americana della mela morsicata, Apple, a partire dagli iPhone, passando per gli iPad per finire ai MacBook Pro ed auricolari Airpods Pro. In particolar modo vi segnaliamo che il nuovissimo Apple iPhone 12 con memoria interna da 128GB è acquistabile nella giornata odierna a 899€, rispetto ai 989€ di listino. Si tratta di uno smartphone assolutamente eccezionale, animato dal potente SoC A14 Bionic e protetto dalla tecnologia Ceramic Shield, per una resistenza alle cadute quattro volte superiore rispetto al passato.

Lo schermo OLED Super Retina XDR da 6,1″ offre una qualità visiva assolutamente superlativa, mentre le due fotocamere posteriore permettono di effettuare scatti da veri fotografi, anche in condizioni di scarsa illuminazione. Inoltre, è possibile registrare filmati in 4K con Dolby Vision, offrendo un’eccelsa qualità cromatica e rendendoli adatti anche per la visione sui TV più avanzati attualmente in commercio. Novità di quest’anno è il supporto alle reti 5G, ancora non molto diffuse sul nostro territorio ma che diventeranno sempre più importanti nel corso del tempo.

I prezzi proposti da Mediaworld sono senza dubbio tra i più bassi della rete e nel Solo per oggi trovate tantissimi altri prodotti scontati, quindi suggeriamo di visitare la pagina inerente all’iniziativa per scoprirli tutti, alcuni dei quali abbiamo riportato in calce e facilmente visibili in questa pagina. Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

Offerte Solo per oggi Mediaworld