Apple Days MediaWorld: sconti imperdibili su iPhone, iPad e molto altro!

Dopo avervi riportato le classiche offerte del weekend, vogliamo segnalarvi che da Mediaworld ha lanciato la promozione “Apple Days” con le sue incredibili occasioni che riguardano tantissimi prodotti Apple, tra cui iPhone, iPad, iMac, MacBook, Apple Watch e vari accessori, anche a tasso zero in 30 rate. Questa iniziativa sarà valida fino al 20 marzo 2022, ma vi consigliamo di affrettarvi così da avere la sicurezza di acquistare i prodotti al prezzo desiderato.

Tra i vari articoli che trovate attualmente a prezzo scontato, vi segnaliamo in particolare il notebook APPLE MacBook Pro 14” 2021, che attualmente potete portarvi a casa a soli 2.049€, rispetto agli usuali 2.349€ di listino, per un risparmio reale di 300€.

Il notebook APPLE MacBook Pro 14” 2021 in offerta è equipaggiato con il SoC Apple Silicon M1 Pro, costituito da 33,7 miliardi di transistor e che in questa variante è composto da 8 core CPU e 14 GPU Core, accompagnato da 16 GB di memoria unificata LPDDR5 e 512 GB di spazio di archiviazione su un velocissimo SSD.

Il notebook APPLE MacBook Pro 14” 2021 presenta un efficiente sistema di raffreddamento a doppia ventola, nonché uno spessore e un peso limitato. Il numero di porte è stato ampliato rispetto al passato: ora troviamo tre Thunderbolt 4, una HDMI, un jack audio da 3,5mm, un lettore di schede SD e il connettore Magsafe 3.

Per quanto riguarda lo schermo, il notebook APPLE MacBook Pro 14” 2021 è dotato di un display Liquid Retina XDR da 14″ con retroilluminazione a mini LED e la tecnologia ProMotion, che adatta il refresh rate alle varie applicazioni da un minimo di 24Hz a un massimo di 120Hz.

I prezzi proposti da Mediaworld sono senza dubbio tra i più bassi della rete e nell’iniziativa “Apple Days” trovate tantissimi altri prodotti scontati, quindi suggeriamo di visitare la pagina inerente all’iniziativa per scoprirli tutti, alcuni dei quali abbiamo riportato in calce e facilmente visibili in questa pagina. Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

