Apex Legends Global Series e Lenovo rinnovano la loro partnership

Anche per quest’anno, Lenovo e le Apex Legends Global Series rinnovano la loro partnership in vista della nuova stagione di eSport dedicata al celebre videogioco di casa Electronic Arts. Ad annunciarlo è un comunicato stampa diramato proprio da Lenovo, che sottolinea come sia impegnata a fornire le attrezzature ad alte prestazioni che permetteranno agli e-atleti di affrontarsi nella battle royale.

«La popolarità degli eSport sta salendo alle stelle, diventando sempre più inclusiva con un numero maggiore di giocatori che formano le squadre – facendo crescere così la sua fan base mondiale che supera i 474 milioni di spettatori totali. L’attenzione verso questo settore è alta, la competitività degli eSport è un tema che attira/richiama lo sguardo di molti. Questa disciplina è diventata oggi un fenomeno culturale duraturo e senza confini», ha affermato Emily Ketchen, CMO e Vicepresidente di Intelligent Devices Group, Lenovo.

«Il futuro degli eSport globali sarà alimentato da dispositivi di gioco sempre più sofisticati e coinvolgenti, come la nostra linea premium Lenovo Legion che può supportare con successo le abilità di un giocatore e aiutarlo a vincere. Ecco perché siamo entusiasti di essere ancora una volta il PC e il monitor ufficiale di Apex Legends Global Series».

Lenovo Legion rinnova la partnership con Apex Legends

La competizione sarà anche occasione per raccogliere le esperienze dei giocatori professionisti: grazie ai loro insight, sarà possibile migliorare ulteriormente le tecnologie e le idee dietro la linea Lenovo Legion per il futuro, lavorando proprio a partire di chi sa perfettamente cosa debba fare un grande prodotto da gaming – ossia i videogiocatori.

Tra i prodotti che saranno forniti per la competizione troveremo la torre Lenovo Legion T730 con Intel Core i7 overclocked e GPU NVIDIA RTX 2070 sovralimentate, tutte raffreddate con Lenovo Coldfront 2.0 con raffreddamento a liquido. Tutto questo sarà completato dal monitor Lenovo Legion Y25g-30 IPS, che perfeziona le sue performance grazie alle tecnologie NVIDIA G-SYNC e NVIDIA Reflex.

La stagione di competizioni si è aperta il 16 ottobre scorso con la Split One della Pro League, e proseguirà fino a luglio 2022.