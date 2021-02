Anthem: il destino del gioco verrà deciso questa settimana

Ci sono giochi nati sotto una cattiva stella, o quantomeno lontani dall’obiettivo di eccellenza iniziale. Anthem è sicuramente uno di questi.

Ora, secondo un nuovo rapporto di Bloomberg, EA non è ancora sicura se investirà nella revisione (o sarebbe meglio parlare di rinascita) del suo sparatutto. I dirigenti del colosso americano si incontreranno infatti questa settimana per decidere se la compagnia abbandonerà o meno il titolo BioWare.

Lo studio ha annunciato lo scorso anno che circa 30 persone stavano ancora lavorando al gioco. Bloomberg riporta che il numero dovrebbe “triplicare” per permettere al gioco di crescere in maniera sostanziale, incluso l’arrivo di nuovi contenuti e aggiornamenti (e dando vita così al fantomatico Anthem Next). In caso contrario, sarebbe “morte” certa.

Rilasciato all’inizio del 2019, Anthem è stato presentato come un game as a service il cui mondo di gioco dinamico avrebbe continuato a evolversi per raccontare nuove storie. Purtroppo, la campagna è apparsa da subito incompleta e l’endgame mancava di contenuti sufficienti per mantenere i giocatori incollati al titolo. Questi problemi, legati a un gran numero di bug e vari limiti strutturali riscontrati dai giocatori al momento del lancio, hanno purtroppo fatto il resto.

Per cercare di risolvere in tempo le lacune, BioWare ha ritardato il rilascio di aggiornamenti e update dopo il lancio, creando così un circolo vizioso.

Kotaku aveva riferito che il team stava pianificando una revisione in stile No Man’s Sky: Next per cercare di mantenere la promessa e la visione del gioco originale. Allo stesso tempo, molti dei principali game designer gioco avevano lasciato lo studio in seguito allo sviluppo particolarmente difficoltoso di Anthem, cosa questa che ha creato non pochi dubbi sul rilancio del progetto.

Staremo a vedere quindi se il destino dello sfortunato sparatutto di EA e BioWare è segnato, oppure ci sarà davvero una rinascita all’orizzonte. Se volete saperne di più sul “caso Anthem”, recuperate il nostro speciale a tema pubblicato diversi mesi fa sulle pagine di SpazioGames.