Quilts and Cats of Calico | Provato - Invasione di gattini

Il filone dei videogiochi dai ritmi lenti, pensati per essere sia intrattenenti che rilassanti, vede di sicuro in Quilts and Cats of Calico un suo esponente di primo piano. Con orgoglio felino, infatti, il titolo firmato da Monster Couch e da Flatout Games vi circonda di coperte da tessere e di gattini, adattando in forma virtuale il gioco da tavolo Calico.

L'adattamento, dobbiamo dire, è estremamente fedele: abbiamo provato Quilts and Cats of Calico per qualche ora sulla nostra Steam Deck e vi raccontiamo com'è andata.

Di gattini e coperte

Qualche tempo fa, durante una lezione universitaria sulla comunicazione ai tempi dei social, l'insegnante scherzò: «trova un'idea che catturi l'attenzione del tuo pubblico entro i primi cinque secondi» mi raccomandò, «oppure mettici un gattino».

È una lezione che sembra i videogiochi abbiano imparato molto bene, considerando l'alto contenuto di adorabili felini che stiamo vedendo di recente. E, nel caso di Quilts and Cats of Calico, non poteva essere altrimenti.

Anche il gioco da tavolo originale, infatti, ha il medesimo concept: il giocatore è chiamato a tessere delle coperte, conscio che il completamento di determinati pattern potrebbe attirare sulla sua tavola da gioco dei gattini, che concedono dei punti extra.

Lo scopo è in realtà molto chiaro: ogni giocatore (ma si può giocare anche in single-player, sfidando la CPU) ha a disposizione il template di una coperta, sul quale capeggiano tre tessere obiettivo. Queste indicano degli scopi da raggiungere per avere punti extra: ad esempio, circondarle con tessere di colori tutti diversi, o di pattern accoppiati per colore o per fantasia.

I giocatori possono ottenere punti anche in altri modi: disponendo le tessere, averne tre attigue dello stesso colore permette di ottenere un bottone (e quindi dei punti bonus). Sulla sinistra della tavola da gioco, infine, sono mostrati i gattini che è possibile attirare, con illustrato il requisito per averli dalla propria parte: potrebbe essere creare una determinata forma con una fantasia, ad esempio.

Completando determinati template è possibile attirare dei gattini sulla tavola da gioco, ottenendo punti extra.

Per inserire le tessere, potete scegliere tra le due che avete disponibili nella vostra mano e, a ogni fine turno, pescarne un'altra tra le tre estratte dalla sacca, che attendono accanto alla coperta.

La vostra tavola da gioco non è influenzata da quella degli avversari (ognuno ha la propria), ma anche chi vi sfida pesca dalla stessa sacca, quindi potrebbe soffiarvi una tessera che magari aspettavate da un po' per attirare il gattino che avevate puntato e avere un buon bonus.

Una volta che avere riempito tutti gli slot, la partita finisce e si confrontano i punteggi con quelli del vostro avversario per vedere chi ha vinto.

Bilanciamenti e padronanze

Se, a una prima lettura, vi è parso che ci siano un bel po' di cose da ricordare, in effetti è così. Quilts and Cats of Calico, per fortuna, è anticipato da un tutorial facoltativo che spiega per filo e per segno le diverse meccaniche, facendovele testare una a una.

Tuttavia, c'è da dire che per quanto verboso sia il tutorial, dovete ripeterlo almeno due o tre volte per padroneggiare tutto – perché in alcuni punti non capirete perché vi stia chiedendo di fare quello che indica, né ricorderete al primo colpo tutte le informazioni messe una dietro l'altra.

Serve sicuramente fare qualche partita di prova, per prenderci la mano, nella classica formula per cui alcune cose si apprendono meglio quando si prova a farle, che rimanendo nel campo della teoria. E, a tal proposito, probabilmente c'è bisogno di qualche piccolo bilanciamento per il gioco prima della sua release finale: in alcune partite in cui abbiamo sfidato la CPU, infatti, vincere è stato semplicemente impossibile, come se l'avversario virtuale non sbagliasse mai un colpo, nemmeno alla lontana, rendendo impossibile raggiungere il suo punteggio.

Per fare un esempio, completare una partita avendo attirato due gattini e avendo messo insieme tre bottoni per i punti bonus, oltre ad aver conquistato una delle tessere obiettivo, ha visto l'avversario comunque fare il doppio dei nostri punti (il che significa che ha fatto letteralmente tutto quello che si poteva fare, per ottenere punti).

Nel gioco finale questa cosa potrebbe risultare frustrante, soprattutto considerando che al di là delle sfide singole – che si possono affrontare coinvolgendo fino a quattro altri giocatori – è prevista anche una interessante campagna, dove vincere le sfide è importante per proseguire nella storia. E se quelle iniziali della campagna, che abbiamo testato, sono basiche, è lecito aspettarsi che proseguendo si facciano più articolati.

Via via che giocherete, vi renderete conto che Quilts and Cats of Calico va a stimolare lo stesso tipo di ragionamento di una partita a scacchi, non perché c'è un avversario che opera contromosse, ma perché tenterete di calcolare quali slot lasciare liberi in attesa della tessera giusta, per conquistare punti extra. Dietro la patina di gioco rilassante, insomma, c'è un puzzle game intelligente che non fa troppi sconti, estremamente carino da vedere ma che richiede di ragionare su ogni mossa per non prendere una batosta dal proprio avversario.

Coperte, gattini e cattivoni

Come accennavamo, il gioco completo includerà anche una campagna narrativa le cui illustrazioni, simili a quelle di una visual novel e ispirate dichiaratamente allo Studio Ghibli, vi racconteranno di una corporazione malvagia che dovrete cercare di sconfiggere, seguendo le vicende di un sarto – che ama i gattini, mi sembra ovvio.

Il conflitto si risolverà anche in questo caso a colpi di coperte perfettamente tessute, assicurano gli sviluppatori, che promettono anche numerosi NPC da incontrare e varie sfide. Ma soprattutto, la possibilità di creare il vostro gattino perfetto attraverso un editor che diventerà il sogno proibito dei gattari, con ottime probabilità.

In merito alle sfide multiplayer, che riprendono in pieno l'anima del gioco da tavolo, è stato confermato già da questa demo che potrete sfidare fino ad altre tre persone (quindi per partite a quattro, ciascuno con la sua tavola da tessere) e che sarà presente il cross-play tra PC e Switch. Inoltre, sarà possibile scegliere di invitare gli amici o giocare partite classificate contro chiunque sia online – con anche sfide settimanali.

A fronte di un gameplay loop che inizia a ripetersi piuttosto presto – ma è normale, essendo l'adattamento peraltro molto fedele di un gioco da tavolo, che rimane uguale a se stesso in ogni partita –, quindi, gli sviluppatori hanno tentato di offrire più varietà andando a far sostenere l'esperienza di gioco da modalità che si differenziano tra loro. Scopriremo nel gioco finale, ovviamente, quanto l'idea sarà riuscita o meno.

Nel nostro catto, sottolineiamo, abbiamo provato la demo su Steam Deck, dove il gioco gira in modo impeccabile e supporta anche il touchscreen per sostituire il click del mouse. L'unico neo era rappresentato da alcuni messaggi in sovrimpressione, normalmente mostrati quando il cursore del mouse ci si poggia sopra, che era necessario far sparire toccando un'altra parte dello schermo.

Per il resto, la demo è filata liscia e dobbiamo dire che si presta molto bene a una fruizione handheld – motivo per cui comprendiamo (e approviamo) la scelta degli autori di far uscire Quilts and Cats of Calico anche su Nintendo Switch.