Princess Peach: Showtime! | Provato - Peach ruba la scena

MILANO – L’acclamato film di Super Mario ha dato un bel boost di popolarità all’intero franchise dedicato al famoso idraulico di Nintendo, soprattutto tra i non videogiocatori.

Molti, che magari conoscevano il personaggio solo di fama, si sono interessati anche ai videogiochi, soprattutto tra le nuove generazioni, e il successo del recente Super Mario Bros. Wonder (ecco la recensione) ne è la prova. Uno dei comprimari che più è stato messo in risalto nel recente film è senza alcun dubbio la Principessa Peach, che accompagna Mario da ormai quarant’anni e che nel tempo si è evoluta da semplice fanciulla da salvare a personaggio giocabile in molti titoli della serie, tra cui proprio Wonder.

Eppure sembra strano che in tutti questi anni la bionda principessa del Regno dei Funghi non abbia mai avuto una serie di videogiochi tutta sua, come è successo ad esempio a Luigi o anche a Toad. L’unico titolo che la vede come protagonista indiscussa è Super Princess Peach del 2006 per Nintendo DS.

Le cose però stanno per cambiare, dato che il prossimo 22 marzo uscirà Princess Peach: Showtime! un’avventura che vedrà la nostra eroina rubare letteralmente la scena agli altri personaggi, dato che l’intero gioco si svolgerà in un teatro.

Invitati da Nintendo, abbiamo avuto l’occasione di provare in anteprima un’ora di gioco, potendo così vedere all’opera alcune delle tante trasformazioni che Peach potrà vivere.

It’s Peach Time

Come da tradizione Nintendo, l’inizio della storia di Princess Peach: Showtime! (potete già prenotarlo su Amazon) è solo un simpatico pretesto per dar vita a un gioco pieno di idee interessanti.

In questo caso Peach viene invitata ad assistere a uno spettacolo teatrale nel sontuoso Teatro Splendente, ma, una volta giunta sul luogo, vi rimane intrappolata a causa di un attacco della perfida Uva Spina e della sua compagnia dei Mosti.

Peach farà amicizia con la responsabile del teatro, chiamata Stella, che è di fatto una sorta di fiocco a forma – appunto – di stella. Le due uniranno le forze per risolvere la situazione e scacciare i malvagi individui che vogliono rovinare lo spettacolo.

Dai trailer non era chiarissimo come fosse strutturato il gameplay del gioco, specialmente viste tutte le trasformazioni possibili per la principessa, tanto che in molti casi era ipotizzabile anche una struttura più semplice composta da mini-giochi.

In realtà la nostra prova ci ha svelato il mistero: il Teatro Splendente è suddiviso in diversi piani e, partendo dal primo, per sbloccare gli altri bisognerà completare vari livelli, in una struttura che ricorda molto quella dello storico Super Mario 64.

Attenzione però, perché Princess Peach: Showtime! non è un semplice platform con qualche variazione nelle meccaniche e con protagonista Peach: è molto più vario e originale, nonostante non manchino anche elementi propri di questo genere. Ogni livello è basato su una delle tante trasformazioni che caratterizzano il titolo e la cosa interessante è che queste fanno cambiare completamente anche il gameplay.

La cosa che ci ha più stupiti è che nel gioco si utilizzano in totale soltanto due tasti, uno per il salto e uno per le azioni speciali, più un altro tasto per le Pose, che in realtà si utilizza soltanto per accedere a delle aree segrete presenti in ogni livello.

Piccola parentesi per dire che, quando Peach non sta impersonando nessuna trasformazione, utilizzerà i poteri di Stella per sconfiggere i nemici o interagire con gli scenari, il che non la lascia così completamente inerme.

Nonostante dunque possa sembrare un titolo molto semplice e poco profondo, Princess Peach: Showtime! in realtà cambia completamente da livello a livello.

Il gioco cambia completamente da livello a livello, offrendo una grande varietà e mostrando di essere capace di reinventare di continuo.

Noi abbiamo potuto affrontarne quattro, ognuno con una trasformazione diversa, che portava anche a stili di gameplay completamente differenti. Ad esempio, comePeach può fare delle combo di fendenti e anche schivare i colpi nemici all’ultimo secondo, con un effetto slow motion che ricorda alla lontana Bayonetta, trasformando di fatto molte sequenze in un vero e proprio action.

Con Peach come ninja, invece, il gioco diventerà uno stealth: la principessa potrà nascondersi nell’erba alta o sott’acqua ed eliminare i nemici in un sol colpo prendendoli alle spalle. Inoltre potrà utilizzare degli spettacolari ninjutsu e anche dei salti consecutivi sulle pareti.

Come cowgirl potrà invece utilizzare il suo lazo per afferrare oggetti e nemici, risolvendo tatticamente alcuni scontri ed enigmi ambientali, inoltre parteciperà anche a un classico inseguimento a cavallo da film western, dove bisognerà avere i riflessi pronti per evitare i proiettili nemici ed eventuali trappole.

Infine, come pasticciera, Peach dovrà affrontare diversi mini-giochi di varia complessità, come la preparazione dei biscotti, dove bisognerà continuare a premere un tasto per mescolare gli ingredienti ma stando attenti a fermarsi al momento giusto, oppure la decorazione delle torte, in cui i motivi si complicheranno man mano che si andrà avanti, rendendo così difficile riuscire a farle tutte nel tempo prestabilito.

Queste poi erano solo quattro delle tante trasformazioni annunciate. Abbiamo anche potuto vedere un filmato in anteprima su un livello in cui Peach diventa una pattinatrice sul ghiaccio: grazie a dei movimenti eleganti e agili, sarà in grado di creare delle vere e proprie coreografie da professionista per sconfiggere i nemici.

Per quanto riguarda la progressione, ci è stato detto che, andando avanti con i piani, si troveranno livelli in cui utilizzare trasformazioni già viste, ma a queste se ne aggiungeranno sempre di nuove.

Le impressioni lato gameplay, dopo questa prima ora di gioco, sono molto positive: la varietà delle situazioni e dei tanti gameplay, tutti fatti bene nella loro semplicità, ci ha conquistato e fatto capire quanto Nintendo punti molto su questo titolo dedicato esclusivamente alla Principessa Peach.

Un teatro magico

Rimaniamo sempre sorpresi dall’incredibile qualità grafica e artistica dei titoli first party di Nintendo, considerando anche i sette anni di età di Switch, e Princess Peach: Showtime! (già presente su Amazon, se intendete acquistarlo) non è da meno da questo punto di vista.

Ogni livello è rappresentato come se fosse il palcoscenico di un teatro, con le varie scenografie montate per riprodurre al meglio la giusta ambientazione. L’effetto è quello di vivere realmente una rappresentazione teatrale insieme a Peach e il tutto è condito con colori vivi e sgargianti e delle animazioni davvero belle, soprattutto in fase di trasformazione.

Non manca poi la tipica attenzione di Nintendo per i dettagli, tra animazioni speciali in determinate situazioni e dialoghi dei personaggi di contorno molto divertenti, che ricalcano molto le frasi dei fiori visti in Super Mario Bros. Wonder.

La cosa affascinante della filosofia di sviluppo della casa di Kyoto, che si riflette anche in Princess Peach: Showtime!, è la capacità di riuscire a strutturare ogni loro gioco su vari livelli di fruizione, a seconda che si voglia giocare in maniera spensierata o più impegnativa.

Ogni livello è infatti pieno di segreti e collezionabili da trovare: le Stelle sono quelli principali e per prenderle tutte bisognerà o scovarle in posizioni ben nascoste oppure affrontare sfide speciali, spesso dopo aver avuto accesso ad alcune aree segrete. Altro tipo di collezionabile, molto più raro, sono i Fiocchi, ben nascosti in ogni livello.

È chiaro quindi che chi vorrà soltanto finire il gioco potrà andare dritto per la sua strada, anche con la possibilità di avere un aiuto in più ottenendo cuori extra, cosa utile soprattutto ai giocatori più piccoli.

Chi invece vorrà completare il titolo al 100%, probabilmente si troverà di fronte a delle sfide di difficoltà crescente. Già nei livelli dedicati a Peach pasticciera e cowgirl abbiamo notato delle stelle piuttosto complesse da prendere al primo colpo, e siamo convinti che le sfide diventeranno sempre più difficili andando avanti con il gioco.

Infine, non manca neppure una colonna sonora che, da quanto abbiamo sentito, è molto orecchiabile, con temi musicali semplici ma gradevoli, che cambiano drasticamente per adattarsi alle diverse ambientazioni – ad esempio con toni più orientali nel livello da ninja o più in stile western nel livello da cowgirl.