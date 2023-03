Annunciati i 12 finalisti per la Gaming Hall of Fame 2023 (c’è anche The Last of Us)

Lo Strong National Museum of Play ha annunciato i 12 finalisti che sono stati scelti per entrare nella World Video Game Hall of Fame 2023.

I finalisti sono stati rivelati in un recente post sul sito ufficiale dello Strong National Museum of Play, dove è stato confermato che sono stati inclusi titoli usciti dal 1971 al 2013.

Alcuni dei giochi più importanti che sono stati presi in considerazione per la Hall of Fame dei videogiochi vanno da Quake, FPS di id Software del 1996, a Wii Sports, lanciato insieme alla Nintendo Wii nel 2006.

Ma non solo: nella lista dei nominati figura anche un big tornato di recente in auge grazie alla serie TV omonima: stiamo ovviamente parlando di The Last of Us.

Come riportato anche da GameSpot, altri giochi presenti nella lista sono considerati dai giocatori tra i migliori di tutti i tempi, come GoldenEye 007 per Nintendo 64, Call of Duty 4: Modern Warfare e, come accennato poco sopra, la versione originale del 2013 di The Last of Us.

Incredibile ma vero, anche Barbie Fashion Designer del 1996 è riuscito a conquistare un posto. L’elenco completo dei 12 finalisti per la Hall of Fame mondiale dei videogiochi del 2023 la trovate poco sotto.

Age of Empires

Angry Birds

Barbie Fashion Designer

Call of Duty 4: Modern Warfare

Computer Space

FIFA International Soccer

GoldenEye 007

The Last of Us

NBA 2K

Quake

Wii Sports

Wizardry

Lo Strong Museum permette al pubblico di votare il proprio finalista preferito con il Player’s Choice Ballet (che trovate a questo indirizzo). Le votazioni sono aperte dal 15 al 22 marzo e i tre giochi che riceveranno il maggior numero di voti dal pubblico saranno presentati su un’unica scheda, unendosi agli altri tre migliori presentati dai membri del Comitato consultivo nazionale di selezione.

La rosa finale dei candidati sarà svelata il 4 maggio. Il gioco vincitore si unirà a big come Super Mario Bros. e The Legend of Zelda nella World Video Game Hall of Fame.

Se nel frattempo volete supportare il lavoro di SpazioGames, potete acquistare su Amazon i vostri videogiochi preferiti senza alcun costo aggiuntivo.