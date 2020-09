Anniversario eBay: tante offerte su scarpe da ginnastica e sneakers

Come forse saprete, il celebre portale di aste online eBay sta compiendo ben 25 anni e ha deciso di festeggiare alla grande con una serie di sconti su vari oggetti di uso comune davvero sorprendenti! Oggi vi segnaliamo infatti alcune chicche niente male relative a scarpe da ginnastica e sneakers delle migliori marche attualmente in circolazione: parliamo di marchi come Adidas, Diadora e Superga, tutti proposti a prezzi davvero molto bassi. Ovviamente, gli oggetti che vi consigliamo fanno parte di inserzioni con il “compralo subito”, relativi a prodotti nuovi sigillati e venduti per l’Italia da utenti affidabili e con un numero altissimo di feedback positivi.

Partiamo con le ottime Diadora – Sneakers OLYMPIA per uomo, offerte a soli 33,00€ contro i 55,00€ del prezzo di listino base, proseguendo con le altrettanto strepitose – e comodissime – scarpe Diadora Jog Light C Sneakers sportive, sia da uomo che donna e in vari colori, proposte a 31,40€ contro i 45,00€ del prezzo base. Da non perdere anche le clamorose Scarpe Adidas Stan Smith, proposte a soli 53,90€ contro i 94,95€ del costo originale (ossia un risparmio netto del 43 %).

Le offerte continuano con le Sneaker Uomo / Donna DIADORA Eagle 2 offerte in vari colori al prezzo davvero basso di 29,99€ contro i 59,99€ base, cui seguono le sportive Adidas Runfalcon al prezzo di soli 29,90€ contro i 54,95€ del prezzo originale. Imperdibili anche le Diadora – Sneakers VEGA per uomo al costo di appena 32,50€ contro i 50,00€ del costo di listino.

Ultime ma non meno importanti, le Sneakers New Balance Basse a 52,99€ contro i 70,00€ base, seguite dalle Superga 2790 Acotw Linea Up And Down, proposte al costo di 30,00€ contro i 69,00€ del costo di listino. Infine, un grande classico: le Converse All Star bianche, proposte a soli 54,90€ contro i 75,01€ del costo originale.

Offerte scarpe e sneakers eBay