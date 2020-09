Anniversario eBay: imperdibili offerte su smartphone e smartwatch!

Continuano le celebrazioni per l’anniversario di eBay, che sta proponendo sulle sue pagine promozioni di tutti i tipi per i suoi clienti. Tra queste, segnaliamo quelle che strizzano l’occhio a chi è a caccia di un nuovo smartphone o di uno smartwatch da affiancare come fedele alleato alle attività di tutti i giorni.

Cominciamo con Apple iPhone 11, la più recente uscita della Mela in termini di smartphone e il modello proposto in diverse colorazioni per compiacere i gusti tra i più svariati. Il telefonino Apple vanta un display Retina HD da 6,1″ ed è animato da un potente processore A13 Bionic Dual Core. Inoltre, sul retro ha una doppia fotocamera, con grandangolo e ultragrandangolo, attraverso la quale potete registrare perfino video in 4K e 60 fps, oltre che in HDR. Una scelta top per tutti coloro che vogliono affidarsi ad iOS, il solido sistema operativo mobile targato Apple, per il loro prossimo smartphone, con prezzi speciali che partono da 649€.

Sugli smartwatch, i fari rimangono puntati sulla casa di Cupertino con lo sconto sul pregiato Apple Watch Series 5: questo orologio intelligente con cassa in alluminio da 44mm è proposto con bussola, giroscopio e GPS. In grado di collegarsi al vostro iPhone e con una capacità di memoria di 32 GB, può mostrarvi in tempo reale notifiche, email, messaggi, telefonate in entrata, ma anche i report per il sonno, per il monitoraggio del battito cardiaco e per le vostre attività fisiche quotidiane. Inoltre, Apple Watch è stato premiato perché in grado di segnalare in modo affidabile eventuali aritmie, consentendovi di chiedere soccorso tempestivamente per qualsiasi problematica cardiaca. Con cinturino nero sportivo, Apple Watch Series 5 è una soluzione ideale sia per i look casual che per quelli più eleganti, grazie alla possibilità di abbinarsi a qualsiasi outfit.

Di seguito vi segnaliamo le più imperdibili offerte su smartphone e smartwatch che trovate su eBay.

