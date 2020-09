Offerte del giorno eBay: tanti sconti su videogiochi e console

È tempo di nuove offerte del giorno sulle pagine del noto rivenditore eBay, che vi consentiranno di risparmiare su un’ampia selezione di prodotti delle tipologie più varie. Per i lettori di SpazioGames abbiamo deciso di mettere in evidenza le promozioni dedicate a videogiochi e console.

Tra gli sconti trovate ad esempio Death Stranding a soli 27,99€. Distribuito da 505 Games e sviluppato da Kojima Productions come primo progetto dopo l’addio a Konami e a Metal Gear, Death Stranding è un videogioco d’avventura in cui si vestono i panni di Sam Porter Bridges, un corriere che cerca di fornire i beni minimi per la sopravvivenza alle persone che vivono separate, come eremite, o confinate nelle città, dopo che il mondo è stato colpito da una misteriosa esplosione che ha rotto la parete tra vivi e morti. Con un gameplay incentrato sul viaggio, l’esplorazione e la collaborazione asincrona tra giocatori online che non si incontrano mai, il titolo ha una forte componente story-driven testimoniata dal cast di tutto rispetto su cui conta, come Norman Reedus, Lea Seydoux, Margaret Qualley, Guillermo Del Toro e Mads Mikkelsen.

Passando alle console, troviamo Nintendo Switch Lite, sia in colorazione grigia che gialla, ad un prezzo davvero conveniente. Questa versione della console di Nintendo è esclusivamente portatile, e questo vuol dire che non vi verrà consegnata completa di dock come il modello base (che è anche casalingo ma costa pure oltre cento euro in più). Ve la proponiamo nella sua colorazione più elegante, perfetta per giocatori un po’ più in là con gli anni che richiedono un prodotto funzionale e adatto ad ogni spazio della casa e della portabilità.

Di seguito, vi proponiamo la nostra selezione delle migliori offerte su videogiochi e console tra gli sconti di oggi del rivenditore eBay.

Offerte del giorno eBay: sconti su videogiochi e console

Offerte ancora disponibili