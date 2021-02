Anche Tony Hawk su Switch? Lo suggerisce… Crash Bandicoot

Si direbbe proprio che anche Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 sia pronto a sbarcare su Nintendo Switch. Sebbene non ci sia ancora un annuncio ufficiale in merito da parte di Activision, ci sono indizi inaspettati che puntano in questa direzione – e che arrivano direttamente da Crash Bandicoot.

Se, di recente, abbiamo appreso che Crash Bandicoot 4 è in arrivo anche su Switch – oltre che su PC, PS5 e Xbox Series X|S – lo stesso percorso potrebbe essere seguito dal rispolverato titolo di skateboard dedicato a Tony Hawk.

Il ritorno di Tony Hawk's Pro Skater 1+2

In un cinguettio, proprio il campione di skateboard scrive «ho sentito che Crash 4 starebbe arrivando su nuove piattaforme e sono un po’ geloso. Crash, puoi fare qualcosa per i giochi Tony Hawk?». Non si fa attendere la risposta del marsupiale più famoso dei videogiochi, che annuncia «fammi vedere cosa posso fare, Activision puoi aiutarci?», con tanto di tag al publisher.

Perché tutto questo fa supporre uno sbarco proprio su Switch? Perché a questi due interventi fa seguito quello di Nintendo of America, che scrive in riferimento a Tony Hawk’s Pro Skater 1+2:

Forza Crash, fallo succedere!

C’mon Crash make it happen for @TonyHawkTheGame! — Nintendo of America (@NintendoAmerica) February 22, 2021

Difficile immaginare perché Nintendo dovrebbe fornire commenti sullo sbarco del gioco su «altre piattaforme», se non perché Switch potrebbe essere direttamente coinvolta.

Vedremo se sarà effettivamente così e quando, in caso, ci sarà l’annuncio: non perdete di vista le pagine di SpazioGames e ricordate, nel frattempo, che Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 è già disponibile su PC, PS4 e Xbox One.