Anche The Medium ha paura di Cyberpunk 2077: rinviato al 2021

Bloober Team ha annunciato il rinvio di The Medium, l’esclusiva console Xbox Series X|S, in uscita anche su PC, prevista in origine al 10 dicembre.

L’annuncio è arrivato su Twitter, dove lo studio polacco non fa mistero delle ragioni dietro questa decisione sofferta.

Come spiegato in un messaggio alla community, Bloober Team ha spostato il lancio del survival horror ispirato a Silent Hill al 28 gennaio 2021.

Le ragioni comprendono l’attuale situazione emergenziale dovuta al COVID-19 in Polonia ma anche al rinvio di Cyberpunk 2077.

Il titolo non viene menzionato apertamente ma viene spiegato che «l’attuale programmazione di altri giochi sul mercato» ha avuto un’influenza.

Il tempo di sviluppo aggiuntivo sarà utilizzato per rifinire ulteriormente l’ambizioso gioco, che si fregerà tra l’altro della collaborazione di Akira Yamaoka.

Si tratta del terzo prodotto slittato in seguito al rinvio di Cyberpunk 2077 al 10 dicembre, una data di cui peraltro CD Projekt RED non sembra neanch’essa particolarmente convinta.