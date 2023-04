Anche PlayStation avrà una sua conferenza a giugno, per un noto giornalista

Il mese di giugno, storicamente molto caldo per il mondo dei videogiochi, sta prendendo sempre più forma: salutato l’E3 e accolta la Summer Game Fest, gli appuntamenti che si stanno sistemando lungo il mese sono già numerosi, come vi abbiamo raccontato nel nostro calendario completo e tempestivamente aggiornato.

Sappiamo già, ad esempio, che avremo un appuntamento con Xbox e un focus speciale su Starfield, così come sappiamo che ci sarà un appuntamento con Ubisoft. Ma cosa farà, invece, Sony? Una sua conferenza, un PlayStation Showcase.

O, almeno, questo è quanto sostiene il noto giornalista Jeff Grubb di Windows Central, che in passato ha anticipato con successo numerose notizie prime che venissero annunciate.

Stilando il suo calendario degli appuntamenti dell’estate (thanks VGC), infatti, Grubb ha inserito uno PlayStation Showcase che si terrebbe addirittura prima della conferenza della Summer Game Fest. Se così fosse, dovremmo aspettarci questa conferenza prima dell’8 giugno, quando ci sarà l’appuntamento di apertura della kermesse di Geoff Keighley.

E3 is dead, and I killed it. And now I'm going to honor it by holding it up Weekend At BerniE3's-style alongside Jeff Grubb's #summergamemess

Thank you to all of the Jeff Grubb's Summer Game Mess partners for participating whether you want to or not.

LET'S FUCKING GOOOOO pic.twitter.com/qewAmVOVkZ

— Grubb (@JeffGrubb) March 31, 2023