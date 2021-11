Anche lo sparatutto più controverso dell’anno è stato rinviato al 2022

Six Days in Fallujah è il discusso sparatutto basato su fatti storici realmente accaduti, tanto che non sono mancate le polemiche in merito alla rappresentazione della sanguinosa battaglia nella città dell’Iraq.

In maniera del tutto differente rispetto a giochi come Call of Duty Vanguard, lo sparatutto in questione fa del realismo (forse estremo) il suo punto di interesse massimo.

Il gioco ricrea infatti la terribile storia vera della seconda battaglia di Fallujah del 2004, grazie anche all’aiuto di oltre 100 marines, soldati e civili iracheni presenti durante gli scontri.

Del resto, lo scorso mese di marzo l’ex giornalista ora in Sony Santa Monica Alanah Pearce ha dichiarato che preferisce non parlare del gioco, evitando così “ritorsioni” da parte del governo statunitense.

Ora, in maniera tristemente simile a una mole realmente sorprendente di giochi, anche Six Days in Fallujah è stato rinviato al 2022.

Il gioco, originariamente impostato per il lancio entro e non oltre quest’anno, è ora previsto tra il mese di ottobre e quello di dicembre del prossimo anno.

La conferma arriva dal team di sviluppo Victura con un post pubblicato poco fa sui suoi canali social ufficiali, come riportato anche dai colleghi di GameSpot.

Peter Tamte, CEO di Victura, ha spiegato che il gioco è stato ritardato perché il team non ha le risorse necessarie per mettere in mostra la sua visione della guerra.

«È chiaro che ricreare queste storie vere con un’alta qualità avrebbe richiesto più persone, capitale e tempo di quello che avevamo», ha spiegato Tamte.

«Raddoppiare il nostro team è solo una delle tante cose che stiamo facendo per assicurarci che Six Days in Fallujah porti nuovi tipi di profondità tattica ed emotiva agli sparatutto militari».

Nell’attesa, potete dare una letta alla recensione di Call of Duty Vanguard pubblicata sempre e solo sulle pagine di SpazioGames.