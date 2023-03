Anche i Pokémon si preparano a buttarsi su NTF, blockchain e metaverso

L’insospettabile The Pokémon Company sembra volersi imbarcare nel mercato più controverso del momento, quello fatto di NFT, blockchain e metaverso.

Che sia giunto il momento per i giochi della linea principale (come Scarlatto e Violetto che trovate su Amazon) di entrare nel mercato dei contenuti digitali esclusivi?

Settore che, nonostante gli avvertimenti degli sviluppatori riguardo i rischi di questi progetti, sembra essere sempre più attraente per le aziende.

Tra cui Square Enix che, nonostante le aspettative deluse, non demorde e continua ad attendere l’arrivo degli NFT.

The Pokémon Company sembra essere la prossima azienda che tenterà l’impresa di rendere redditizi gli NFT, e non solo, nel mondo del gaming.

Almeno stando a quello che viene richiesto da un annuncio di lavoro (tramite VGC), le cui competenze virano proprio verso i cripto-contenuti e non solo.

L’azienda sta cercando qualcuno con esperienza in blockchain, NFT e metaverso tramite LinkedIn, insieme ad altre competenze.

Il ruolo viene descritto come “strumentale” dal Presidente e Corporate Development Office dell’azienda. Un ufficio che, tra le sue responsabilità, prevede la consulenza al presidente di The Pokémon Company Tsunekazu Ishihara e al gruppo dirigente esecutivo sulla direzione strategica a lungo termine dell’azienda.

Il candidato dovrà occuparsi di “guidare l’identificazione, la valutazione e l’esecuzione di investimenti, progetti strategici e partnership” per supportare la crescita a lungo termine dell’azienda e “monitorare e valutare la tecnologia e gli attori del mercato e le tendenze nei giochi, nei media e nell’intrattenimento”.

Per fare questo è necessaria, stando sempre alla descrizione, “una profonda conoscenza e comprensione del Web 3, comprese le tecnologie blockchain e NFT, e/o il metaverso”.

È probabile che The Pokémon Company voglia almeno solo sperimentare in questo settore, e non è detto che siano in partenza dei progetti in questo senso. Speriamo che il tonfo di GameStop possa aiutare a far cambiare idea all’azienda.

E che si possa concentrare su cose più consone come… il sequel di Detective Pikachu che sembra sempre più prossimo.