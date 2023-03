Detective Pikachu 2 sembra ufficiale, arrivano regista e sceneggiatore

Sembra che la produzione di Detective Pikachu 2 stia andando avanti, visto che al momento è partita la ricerca di regista e sceneggiatore.

Il primo film tratto dall’omonimo videogioco per Nintendo 3DS (ancora recuperabile su Amazon) è stato una piccola sorpresa, un film piacevole e divertente.

Tanto che all’epoca dell’uscita era abbastanza probabile che sarebbe stata avviata la produzione di un sequel, ma sono passati molti anni da allora.

Di recente si è tornato a parlare di Detective Pikachu 2, però, e adesso arriva una nuova conferma del fatto che i lavori stiano andando avanti.

Come riporta VGC, infatti, Legendary sta cercando attivamente un regista e uno sceneggiatore per il film.

Dopo il successo del primo film, che al botteghino è riuscito ad incassare $430milioni in tutto il mondo, Detective Pikachu 2 sembra sempre più realtà.

Il regista Jonathan Krisel (che in precedenza ha lavorato a “Portlandia” e “Baskets” per FX) è in trattative per dirigere il sequel per Legendary Entertainment.

Invece Chris Galletta (“The Kings of Summer”) scriverà la sceneggiatura, secondo le indiscrezioni, e anche Ryan Reynolds potrebbe tornare dopo la breve apparizione del film precedente.

Manca ancora la conferma ufficiale che, a questo punto, non dovrebbe tardare molto ad arrivare visto il livello raggiunto dalle negoziazioni.

Continua ad ingrossarsi, quindi, la lista dei film tratti da videogiochi che vedremo al cinema nei prossimi anni. Oltre a Detective Pikachu 2, infatti, di recente anche Dead by Daylight ha ottenuto il via libera per diventare un lungometraggio.

Mentre nelle prossime settimane finalmente vedremo il film di Super Mario, attesissimo, che addirittura ha anticipato la data di uscita al cinema.

Parlando del topastro elettrico, fra l’altro, di recente è saltato fuori che non si tratta del Pokémon più amato, nonostante sia indubbiamente il più famoso. Il vincitore della classifica è una sorpresa, ma neanche tanto.